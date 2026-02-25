WHO示警「全球超過1億人吸電子煙」　青少年風險最高

▲WHO示警，全球已有超過1億人使用電子煙。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

世界衛生組織（WHO）指出，全球已有超過1億人使用電子煙，其中青少年使用情況尤為令人憂心。國健署表示，在歐洲13至15歲青少年族群中，曾使用電子煙的比例高達14.3%，國內調查大專校院學生電子煙使用率為3.8%，雖然比例目前沒有明顯上升，但青少年族群為高風險對象。

國健署菸害防制組組長羅素英說明，電子煙在我國屬違法產品，世界衛生組織也指出，其對人體健康具有明確危害，並非安全替代品，而電子煙透過花式行銷包裝，引誘年輕人，並透過同儕分享，恐讓學子掉落菸品陷阱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

電子煙經常被包裝成紙菸的「安全替代品」，且添加糖果、水果等口味吸引年輕人，但其成分可能包含尼古丁、添加物、香料及多種化學物質，其中部分物質已被證實具有致癌性，對於身心仍在發育階段的青少年族群，構成健康潛在威脅。

尼古丁不僅高度成癮，還會在大腦與多種身體細胞中產生深遠影響，特別是在青少年發育階段，危害可能是長期且不可逆的。研究發現，青少年時期接觸尼古丁，與日後持久性的認知與行為障礙有關，例如工作記憶與注意力下降，以及前額葉皮質活化程度降低。

羅素英說，對於青少年而言，即使經歷了第一次吸菸產生的厭惡，也可能對尼古丁產生生理依賴，並提高日後出現學習障礙、注意力不足及焦慮症等問題的風險。

世界衛生組織指出，全球已有超過1億人使用電子煙，在歐洲13至15歲青少年族群中，曾使用的比例高達14.3%，顯示其對青少年的吸引力及其潛在危害已成為國際公共衛生的重要挑戰。

依國健署113年大專校院學生健康行為調查顯示，113年我國大專校院學生電子煙使用率為3.8%，較111年之5.3%明顯下降；依112年青少年吸菸行為調查發現，112年國中生與高中職生電子煙使用率分別為3.2%及6.3%。羅素英強調，雖較110年（3.9%、8.8%）降低，但青少年族群仍為高風險對象，相關防制與宣導工作仍須持續加強。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！