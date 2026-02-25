ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

弱勢繳不出健保費「可線上申辦分期」　近3年累積5萬人次

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛福部健保署，資料照。（圖／記者呂佳賢攝）

記者洪巧藍／台北報導

經濟弱勢民眾可能因為一時困難無法繳納健保費，健保署提供分期繳納措施，以減輕壓力，除了臨櫃之外，健保署網站或者健保行動快易通健康存摺APP提供「線上辦理」，健保署統計近3年逾5萬人次使用，換算約有五分之一分期繳費是使用線上申辦。

健保署署長陳亮妤表示，健保以照顧弱勢為核心精神，確保醫療權益不中斷，感謝國人對健保制度的高度認同，民眾若一時經濟困難無力繳費，可透過健保提供的網路或個人行動裝置管道，線上即可辦理分期繳納。

健保署為提升服務品質，積極透過系統優化APP整體介面精進及簡化操作流程，輕鬆申辦分期作業；此外，也設定分期繳款日前提示功能，避免違約。

健保署承保組科長馮嘉柔說明，統計114年申請分期繳納健保費約有8萬件，其中線上辦理約1萬7千件，相當於五分之一在線上辦理，其餘狀況可能是包含需要人員說明、分期期數疑義、涉及強制執行等，所以還是有臨櫃需求。統計近3年線上辦理逾5萬人次使用，滿意度極高。

健保署提醒，民眾可透過健保署網站或「全民健保行動快易通-健康存摺APP」點選健保櫃檯，可供查詢欠費資訊、辦理簡易分期與完成繳費等，在線上操作即可最短時間內完成分期與繳費，免出門，輕鬆申辦，省時又便捷。

▼健康存摺APP「健保櫃檯」個人簡易分期操作步驟。（圖／健保署提供）

▲▼健康存摺APP「健保櫃檯」個人簡易分期操作步驟。（圖／健保署提供）

▼健康存摺APP「健保櫃檯」個人簡易分期操作步驟。（圖／健保署提供）

▲▼健康存摺APP「健保櫃檯」個人簡易分期操作步驟。（圖／健保署提供）

關鍵字： 健保繳費 分期付款 線上申辦 健康存摺 經濟弱勢

