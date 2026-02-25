台北燈節「僅設3吸菸區」挨批太少　北市衛生局：不會再增設

▲台北市積極推動無菸城市。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局宣布「2026台北燈節」活動期間，除吸菸區外，不得吸菸，已在西門、花博展區分別設置3個、2個吸菸區，但台灣基進台北市議員參選人吳欣岱批評吸菸區不夠。對此，台北市衛生局回應，吸菸區還是會有煙霧飄散，對於大部分民眾仍有二手菸危害，因此設置以原本規劃為主，不會再增設了。

「2026台北燈節」自2月25日至3月15日不得在吸菸區之外的地方吸菸。台北市衛生局健管科科長林雪蘭表示，禁菸範圍除了活動展區範圍，更擴大至周邊區域，以保障參觀民眾與周邊居民、店家健康，減少二手菸與三手菸暴露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過吳欣岱認為，燈會吸菸區太少，應該步行3分鐘就有一個點。林雪蘭則回應，設吸菸區就是希望吸菸者跟非吸菸者分流，3分鐘要設置一個點，這必須考量是否有合適地點，因為吸菸區還是會有煙霧飄散，畢竟不是密閉空間。

林雪蘭強調，以往沒有吸菸區，今年特別設立了，也已經設有3處，所以設置還是會以原本規劃的為主，不太可能再增設，畢竟對於大部分民眾還是有二手菸危害。

另外，市府也已經現場設置禁菸區、吸菸區相關標示及告示牌，同時運用廣播、發送簡訊及志工舉牌等方式大力宣導，並由衛生局、觀傳局、產發局、文化局、環保局、教育局、公園處、公運處、新工處、商業處及中山堂管理所等11個局處單位共同執行稽查取締，違規吸菸者處新台幣2,000元至1萬元罰鍰。

「2026台北燈節」禁菸時間與範圍：

1.花博展區：

禁菸時間：自115年2月25日起至115年3月15日（週一至週五：17時至22時、週六：14時至24時、2月27日及週日：14時至22時）。

禁菸範圍：花博公園圓山園區及周邊場域，東側至中山北路3段、南側至民族西路、西側含捷運圓山站1號出口往南至線形公園、捷運圓山站2號出口往北至庫倫街口、北側至草坪休憩區所圍區域，含人行道等處。另，花博公園圓山園區、線形公園、公車候車亭、圓山轉運站等處，為菸害防制法及已公告規範之全時段禁菸場所，於燈節期間維持全時段禁菸。

2.西門展區：

禁菸時間：自115年2月25日起至115年3月15日（週一至週五：17時至22時、2月27日及週六、週日：14時至22時）。

禁菸範圍：東至延平南路、南至長沙街2段、西至西寧南路、北至開封街2段所圍之區域，含人行道、騎樓、巷弄、孝字號天橋等處。另，中山堂、福星國小周邊人行道、捷運西門站1號、6號出口周邊戶外區域、西門紅樓(含廣場)等處，為菸害防制法及已公告規範之全時段禁菸場所，於燈節期間維持全時段禁菸。

