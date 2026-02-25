她吃起司紅酒劇烈頭痛　醫揭元凶：神經系統耐受度下降

▲若有偏頭痛問題，日常用餐最好少碰熟成及發酵食物。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

一名30多歲女性春節赴歐洲旅遊，連續2日享用起司拼盤、紅酒及甜點，第3天突發劇烈頭痛、噁心，返台後仍反覆發作，原以為是時差、疲勞引起，但就醫後發現，可能與旅途中熟成及發酵食物攝取過多有關；醫師說，如有偏頭痛問題，出國期間飲食變化大，若未留意，恐成頭痛開端。

耕莘醫院神經內科主治醫師李麗華指出，起司、紅酒、巧克力含有Tyramine（酪胺）等成分，會影響腦部神經與血管調節，容易誘發神經血管反應，進而引起偏頭痛，若同時經歷長途飛行、睡眠不足及作息改變，神經系統敏感度上升，觸發偏頭痛的風險更高。

李麗華說明，某些患者平常吃這類食物並無明顯不適，出國卻發作，其實這與當下的壓力、疲勞累積有關，導致神經系統對刺激物的耐受度下降，原本可接受的飲食也成為誘因，加上旅途中飲酒頻率增加，進食時間也可能不固定，都會提高發作機率。

除避開可能的飲食誘發因子，營養補充亦是調整體質的一環。李麗華表示，偏頭痛和腦部能量代謝、神經穩定度相關，研究顯示，維生素B2（核黃素）、維生素D、鎂、輔酶Q10等營養素，均有助維持神經細胞功能及能量代謝穩定，可降低偏頭痛發作頻率。

在日常飲食方面，多攝取天然全穀類、小米、蕎麥、黃豆、菇類、紫菜、莢豆類、核桃、蔬菜、牛奶及藻類等食物，以均衡方式補充相關營養素，同時維持規律作息、充足睡眠，對於避免偏頭痛有明顯助益。

李麗華強調，旅遊要盡興，但應了解自身體質、適度選擇餐桌內容，才能避免假期結束後仍被頭痛困擾；此外，偏頭痛不宜僅以止痛藥壓制，應從生活型態、飲食及營養多面向調整，若反覆發作，或已影響工作及生活品質，應及早至神經內科接受評估、治療。