9成胃癌患者染幽門桿菌　醫：篩檢前2類藥物要停用

▲書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初說明幽門桿菌篩檢。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

胃癌約有8至9成是幽門螺旋桿菌（HP）感染引起，國健署今年起全面提供45歲至74歲民眾終身1次公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。不過胃腸肝膽科醫師提醒，有些情況可能會讓檢驗失準，包含服用抗生素或是制酸劑（胃藥）就有可能影響到檢驗結果，建議至少停藥1個月再進行。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初分享，近期收治一名40多歲王小姐，多年前曾接受胃潰瘍、幽門桿菌治療，最近一個月常常胃痛不舒服，猜想是不是再次罹患胃潰瘍，正好近期健康檢查時有檢驗幽門桿菌糞便抗原，結果是陰性。然而問診發現她近期自行購買成藥服用，有可能影響檢驗結果，便建議她進一步接受胃鏡檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

康本初表示，幽門桿菌感染跟慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃癌等都有相關。除了胃部疾病，缺鐵性貧血、維他命B12缺乏、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等，也都可能有關連。在感染時，多數無明顯症狀，有的可能出現腸胃道症狀如胃痛、消化不良、噁心、嘔吐等，或是腹脹、腹痛等。

康本初說明，幽門桿菌感染常見的檢測方式有三種：糞便抗原檢測、呼氣試驗、胃鏡切片。國健署今年起補助45至74歲民眾終身1次糞便抗原檢測，康本初提醒，有些情況幽門桿菌糞便抗原可能會不準確，像是正在服用抗生素或是制酸劑藥物時，檢驗結果就有可能受到影響，因此對於想要接受檢驗的民眾，如有服用相關藥物建議至少停藥1個月再進行。

幽門桿菌已被定義為致癌因子之一，康本初指出，感染未接受治療，罹患胃癌的風險會隨著感染時間的拉長而增高。不符合公費篩檢身分者，若有長期胃部不適、患有胃炎、胃潰瘍者、有胃癌家族史者、同住家人中有人確認感染幽門桿菌者，會建議進行檢驗，或是患有缺鐵性貧血、免疫性血小板低下紫斑症、代謝症候群等疾病者，也可考慮接受檢驗。

倘非侵入性的檢驗呈陽性，應盡早回診，評估是否要做進一步的檢查或是滅菌治療。康本初說明，滅菌治療主要是使用口服藥物，療程大約7-14天，會視個人情況而不同；幽門桿菌滅菌成功率高達9成，但要留意有再次感染或復發的可能，特別是有家族史、病史或長期胃部不適者，不可輕忽。