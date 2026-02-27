他喉嚨痛…醫夾出「2.5cm菱形骨」！ 誤吞5類異物恐穿孔

▲醫師從患者的食道中夾出2.5公分的菱形雞骨頭。（圖／李柏賢醫師授權提供，未經同意請勿任意翻攝，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

美食當前，千萬要當心「禍從口入」！林口長庚醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢分享，年前一名患者因吃完三寶飯後喉嚨持續疼痛求診，沒想到胃鏡一進去，就在食道上括約肌處，看見一片長達「2.5公分的雞骨頭」牢牢卡在那裡，險些釀成大禍。醫師驚呼，食道位置緊鄰主動脈等大血管，一旦刺穿恐引發嚴重併發症。

李柏賢醫師在粉專指出，台灣研究顯示，於上消化道異物中，魚刺約佔56.8%最常見，其次則是雞骨與藥物鋁箔包裝（PTP）。該名個案所幸順利取出雞骨後僅有輕微破皮。醫師強調，食道尤其是頸段與上胸段，解剖位置緊鄰氣管、主動脈與重要大血管、縱膈腔，一旦造成穿孔，可能迅速引發深層頸部感染、縱膈腔炎，甚至血管損傷導致大出血。

除了碎骨，李柏賢更點名「沉默的殺手」其實是牙籤。他透露自己曾在大腸鏡檢查時，夾過插在末端迴腸的牙籤，而意外幾乎都發生在吃飯喝酒的場合。他說明，牙籤不一定像魚刺會立刻產生痛覺，有時安靜地進去，幾天後才出事，甚至可能穿出腸壁，或刺入肝臟形成肝膿瘍。

面對誤吞異物，李柏賢提醒，「不要吞飯、喝醋、催吐」，這些偏方可能讓尖銳物卡得更深、增加穿孔風險。他也列出必須「立即送醫」以內視鏡取出的緊急名單，包含鈕扣電池、多顆磁鐵、吸水會膨脹的水晶寶寶、邊緣銳利的藥物鋁箔包裝（PTP），以及魚刺、雞骨、牙籤等尖銳物，因為停留越久，穿孔風險越高。

李柏賢提醒，依照指引建議，若孩子超過1歲且仍可吞嚥，在疑似誤食12小時內，可在送醫途中暫時給予蜂蜜；硫糖鋁則需在醫院由醫師評估後使用。但最重要的是，不能因為給了這些措施而延誤就醫。他呼籲，有骨頭或刺的食物要專心吃，正確的處理往往能改變結果。