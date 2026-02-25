連喝2週大骨湯「他腳按下去一個洞」險洗腎！ 醫嘆：是毒素濃縮液

▲男子連喝2週大骨湯，竟慘釀末期腎病變。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

台灣喝湯養生文化根深蒂固，不論是寒流補身、受傷住院，總少不了一碗濃郁的大骨湯。然而，這碗被視為「精華」的乳白色湯頭，竟可能成為摧毀腎臟的毒藥！腎臟科醫師洪永祥分享，一名65歲男子因骨折每天喝大骨湯補身，怎料才短短2週，腎功能竟從60分慘跌至14分，差點面臨終身洗腎。醫師直言，「這湯不是補品，是腎臟毒素的濃縮液！」

洪永祥醫師在粉專分享案例，陳先生平時血壓控制得不錯，去年入冬跌倒導致骨裂，體貼的太太聽聞「吃骨補骨」，天天熬煮5、6個小時的大骨湯，直到湯頭呈現奶白色。不料陳先生每天早晚各喝一大碗，2週後情況急轉直下，不僅小腿變得「像麵團一樣，按下去一個凹洞久久不回彈」，原本的夜尿更變成尿量極少，且尿液中泡泡久久不散。

[廣告]請繼續往下閱讀...

某天深夜，男子因胸悶、喘不過氣緊急送醫，檢查結果令全家人震驚。洪永祥表示，他的血磷濃度飆升、血鉀處於危險邊緣，甚至血鉛濃度異常升高，伴隨嚴重貧血。腎絲球過濾率（eGFR）從3個月前的60分直接降到14分，踏入末期腎病變的險境。

洪永祥示警，對於腎功能已退化的長輩，這種熬煮多時的大骨湯，其中的磷與重金屬簡直是腎臟的大地雷。他緊急開藥並下令停喝所有湯品，所幸1個月後患者的腎功能回升至35分，雖然避開洗腎命運，但腎功能已受到重創。

為何湯品會成為健康殺手？洪永祥解釋，長時間熬煮會使食材細胞壁破碎，導致鉀、磷及蛋白質分解物（嘌呤）大量釋放。對於健康者，腎臟尚能排泄，但對慢性腎衰竭或長期大量飲用者來說，這些物質在體內堆積，將引發高血壓、腎小管損傷甚至尿毒症。