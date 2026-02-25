好多人生病！　醫：最近這三隻病毒真的很可怕

▲許多人過完年掛病號。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

過完年好多人生病！小兒科醫師王韋力提醒，流感病毒、諾羅病毒、腸病毒最近這三隻真的很可怕，大家身邊也有人遇到嗎？疾管署表示，開學後諾羅病毒群聚與腸病毒疫情可能出現一波小高峰；同時流感型別也出現變化，B型流感占比上升，已呈「B增A減」趨勢。

做好個人衛生防護

王韋力在臉書說，過完年剛開學這段時間，流感高燒的病人就一大堆，A型、B型都有；而每年春節都很兇狠的諾羅病毒，每天都有人一早就吐不停。

王韋力表示，周一還看到兩個幼兒，開學第一天就得腸病毒，家長聽到又要在家休息一周，臉都綠了。

王韋力指出，流感病毒、諾羅病毒、腸病毒最近這三隻真的很可怕，大家身邊也有人遇到嗎？

諾羅、腸病毒、B流全升溫 疾管署：恐出現小高峰



疾管署表示，開學後「諾羅病毒群聚」和「腸病毒疫情」可能出現一波小高峰；同時流感型別也出現變化，「B型流感」占比上升，已呈「B增A減」趨勢，提醒民眾持續做好防護。

疾病管制署公布最新監測，春節期間腹瀉門急診就診破8萬人次，創下5年同期次高；另近期國內腹瀉群聚案中高達83%都是諾羅。疾管署長羅一鈞提醒，接下來仍有飲食聚會，還有228連假，春節後腹瀉人數不會少，預期至3月仍是好發時期。

疾管署提到，諾羅病毒、腸病毒與流感等呼吸道及腸胃道疾病，皆與個人衛生習慣密切相關；其中諾羅與腸病毒對酒精消毒效果有限，建議以肥皂正確洗手為主要防護方式；年長者、幼童及免疫力較弱族群，若出入人潮密集場所，應配戴口罩並留意身體狀況。