打瘦瘦針「性慾歸零」　醫揭真相：吃太少

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲有網友分享打猛健樂性慾歸零。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

近期越來越多人使用「瘦瘦針」減重，一名女網友說，「打了猛健樂，我發現我的性慾歸零，我可以出家了，沒人告訴我不僅食慾歸零，性慾也歸零啊」，讓許多醫師紛紛留言回應。好日子診所院長黃煜晏則解釋是吃太少，「當你吃夠足夠熱量、蛋白質及油脂後，你就會發現性慾回來了。」

性慾跟食慾一起休眠

女網友24日在Threads發文，分享使用瘦瘦針的心得，引發熱烈討論。家醫科醫師温梓言留言，因為猛健樂作用的地方不只是腸胃，還有大腦的腹側被蓋區（VTA），那裡是人類追求快感的總部，像是食慾、性慾等等。

温梓言表示，藥物降低你對食物的渴望，也可能順手調降你對其他生理快感的敏感度，當大腦覺得沒什麼東西好追求的時候，性慾就會跟著食慾一起進入休眠模式。

熱量不足降低性荷爾蒙分泌

新陳代謝內分泌專科醫師許哲綸則指出，原因很多，猛健樂會影響大腦的獎勵中樞，從而減少對於多巴胺行為的追求；目前有發現一些上癮行為，如菸酒癮在使用猛健樂後有所改善，推測是經由類似的途徑；另外，熱量攝取不足會讓身體降低性荷爾蒙分泌，這也會影響性慾。

▼黃煜晏表示，性慾下降並不是猛健樂的關係，是因為吃太少。（達志／示意圖）

出國時還堅持吃國內食物嗎?（圖／達志／示意圖）

性慾下降是因吃太少

黃煜晏則分享自己拍的影片，回應原PO的疑問。他在影片中提到，最近遇到有病人反映，打了猛健樂後性慾下降，但要澄清一下，性慾下降並不是猛健樂的關係，是因為你吃得太少。

黃煜晏解釋，因身體會有「資源分配」概念，當進食熱量變少後，大腦去分配這些熱量，會優先把熱量放在最重要的器官，比如說大腦、心肺這種跟生命相關的。

黃煜晏解說，那生殖系統對大腦來說，判定是比較沒有用處的器官，所以會減少能量到那邊去，自然性慾會比較下降，「這時候你要做的是多吃熱量，但也不能夠亂吃，以蛋白質和好的油脂為主。當你吃夠足夠熱量、蛋白質及油脂後，你就會發現性慾回來了。」

關鍵字： 瘦瘦針 性慾

