國內已累計30例「瘦瘦針」不良反應通報　癲癇、進食障礙都有

▲台灣已經累計30起瘦瘦針不良反應通報。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者趙于婷／台北報導

南部一名患者使用瘦瘦針8周，近期左眼突然莫名大量出血，3度就醫仍無法止血，接近失明。食藥署表示，目前尚未接獲該起案例通報，另根據全國藥物不良反應通報系統，目前已累計30例，其中今年新接獲9件通報，症狀如腸胃疾病、神經疾病（如：癲癇、暈眩、喪失意識、暈厥）、抑鬱、進食障礙、注射部位不適等。

收治病例的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，該名62歲男子本身血糖不穩定、身材微胖，向內科醫師表達想打瘦瘦針，考量血糖狀況，內科醫師認為個案屬於「糖尿病前期」，符合瘦瘦針給予標準，因此施打約2個月，另因為同時患有左眼前增殖期視網膜病變，平均每3周回診治療乙次，持續半年時間。

不過該患者在2個月前突發左眼完全看不見，檢查發現有1/6的前房出血，以眼超音波掃描後發現，約有1/6稀疏的血塊位於玻璃腔，顯示開始出現玻璃體出血，在手術過程中，血液不斷的由眼球後方湧出，似乎永遠吸不完，相當罕見，目前左眼視力僅剩光感，狀況非常不樂觀。

而美國從2023年以來，已累計逾4400名患者對藥品生產商提起訴訟，目前該款減肥藥物訴訟在美國多個州聯合訴訟，其中律師團提出的傷害包括「胃腸道嚴重問題」、「眼睛與神經相關問題」、「靜脈血栓/肺栓塞」、「肝腸道外傷」、「壞死性胰臟炎」、「胰腺癌」等。而台灣近日有一名男性在施打8周後，出現左眼出血問題，送醫數度無法止血，引發關注。

食藥署表示，透過全國藥物不良反應通報系統統計，自112年1月1日至115年2月24日間，共計接獲30件，自115年1月1日至115年2月24日間，新接獲9件疑似使用GLP-1藥品用於減重的不良反應通報案件，症狀如腸胃疾病、神經疾病（如癲癇、暈眩、喪失意識、暈厥）、抑鬱、進食障礙、注射部位不適等。至於該起眼睛出血問題，則目前尚未接獲眼出血或視網膜惡化相關的正式通報案件。