27歲男健身突胸痛腫脹　竟是罕見「胸大肌斷裂」

▲一名男性健身意外發生「右側胸大肌斷裂」。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

27歲的林先生有規律的健身習慣，某次臥推訓練後，在放槓鈴的瞬間，突然感到右側胸口劇烈疼痛，右上肢越發無力，伴隨瘀青腫脹，就醫檢查才發現是「右側胸大肌斷裂」，隨即安排胸大肌肌腱縫合手術。醫師提醒，胸大肌斷裂屬於相對罕見的運動傷害，臨床症狀包括急性劇痛、局部腫脹與瘀青、患側力量明顯下降等。

台北慈濟醫院骨科醫師李奕澄指出，胸大肌位於人體胸前表層，是覆蓋胸壁最外層、體積最大的肌肉之一，從胸骨與鎖骨一路延伸至上臂，負責肩關節內收與內旋，是執行推舉與支撐等上肢功能的重要肌群，當手臂處於外展、外旋狀態，又同時承受高重量時，胸大肌肌腱所承受的拉扯力量加劇，斷裂風險隨之增加。

李奕澄說明，胸大肌斷裂屬於相對罕見的運動傷害，主要發生在20～40歲、長期從事重量訓練的族群，臨床症狀包括急性劇痛、局部腫脹與瘀青、患側力量明顯下降等，外觀上也可能出現兩側胸部不對稱，若未及時治療，斷裂的肌腱可能逐漸回縮並產生沾黏，不僅上肢推舉與支撐力量會受損，外觀變形也可能成為永久性改變。

在治療上，過去以傳統經骨縫合手術為主，需要在胸骨上鑽數個孔洞，再將斷裂的肌腱經孔洞縫合至原位。而近年則多採用縫線錨釘或皮質鈕扣等醫材進行固定，能減少對骨頭與周邊組織的破壞。但術後仍需依照醫師指引進行復健，胸大肌修復後多數病人可望半年內回到運動或工作，但實際時程仍需視受傷程度與復健遵從性而定。

李奕澄提醒，民眾進行健身訓練務必循序漸進，增加重量與次數前一定要先確認姿勢正確，也要做好足夠暖身，且避免疲勞狀態下操作，若在臥推或推舉動作中出現胸口劇痛、患側明顯無力時應停止運動，並盡快就醫評估，以免造成進一步的傷害。