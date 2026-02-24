男打瘦瘦針突眼出血　藥師示警風險「2類人」禁用

▲近日有患者施打瘦瘦針後出現眼睛問題。（圖／院方提供）

記者趙于婷／台北報導

「瘦瘦針」減重相當盛行，但近日有一名男性施打8周後，突然左眼大出血，接近失明。藥師指出，雖然瘦瘦筆能輔助減重，但並非人人適用，這類減重藥物常見噁心、嘔吐、腹瀉或便秘的副作用，且有「甲狀腺髓樣癌病史、多發性內分泌腫瘤綜合症」等患者是嚴禁使用。

台中慈濟醫院藥學部藥師沈逸婷指出，常見市售輔助性減重藥物，主要分為口服與注射兩類，俗稱「瘦瘦針（筆）」的注射型藥品，大多屬於「GLP-1受體促效劑」，透過模擬人體腸道荷爾蒙作用，抑制食慾、延緩胃排空。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈逸婷說明，這類藥物原本用於治療糖尿病，因有較明顯的體重控制機轉，近年常被引用來控制體重，「GLP-1受體促效劑」也有口服藥劑，作用原理與注射劑型類似，但必須經減重專科醫師評估後使用，其他口服減重藥品，原理多是阻斷食物油脂吸收，隨糞便排出，達到體重控制效果。

雖然藥物能輔助減重，但並非人人適用。沈逸婷提到，熱門的「瘦瘦針（筆）」適應症是對身體質量指數BMI大於等於30，或BMI數值介於27到30，而且有糖尿病、高血壓、高血脂和心血管疾病等共病的人才可以使用，但是這類減重藥物常見噁心、嘔吐、腹瀉或便秘的副作用，若有甲狀腺髓樣癌病史、多發性內分泌腫瘤綜合症病人嚴禁使用。

她強調，用藥是為了健康，千萬不要追求體重數字，隨意使用減重藥品，紊亂了內分泌，更得不償失，切勿自行網購來路不明、成分不清的減重偽藥，輔助性減重藥劑還是必須透過醫師診斷、開立處方，再由合格藥局藥師，親自調劑交付才有保障。