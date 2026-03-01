開學注意腸病毒疫情升溫　疾管署揭「8大重症前兆」應送大醫院

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳，資料照。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

各級學校已經開學，疾病管制署特別提醒，腸病毒整體疫情有緩慢上升情形，呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況；孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵，一旦發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆，務必立即送大醫院治療。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，第7周（2月15日至2月21日）門急診就診計1,856人次，較前一周（5,262人次）下降64.7%，主要因第7周適逢春節連假，多數門診休診影響，尚須觀察後續疫情變化。今（2026）年尚無腸病毒感染併發重症確定病例；近四周實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型。

李佳琳指出，目前國內腸病毒疫情處於低點，不過社區中仍具疫情傳播風險，尤其是依照過去疫情趨勢，春節後各級學校開學，疫情會有慢慢上升情形，必須儘早展開腸病毒防治。

感染科專家、中國附醫感染管制副院長黃高彬受訪表示，腸病毒疫情通常4至6月會達到高峰，由於國內已經很久沒有出現大流行，必須特別小心社區是否有出現容易導致重症的腸病毒71型以及D68型，家長也要多加注意。

疾管署提醒，幼童如經醫師診斷感染腸病毒時，應在家休息並避免與其他幼童接觸，以降低造成交叉感染的機會。且腸病毒傳染力強，除了幼兒之外，青少年甚至是成人都有感染腸病毒的可能，只是大多症狀較輕微，與感冒不易區分，最有效的預防方法為以肥皂勤洗手。

疾管署也提到，家長及教托育機構人員應教導幼童如出入安親班、托兒所、室內兒童樂園等人口密集、互動頻繁的場所，返家或進食前需確實以「濕、搓、沖、捧、擦」5步驟正確洗手。另須注意酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時應定期使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。