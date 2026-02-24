阿嬤沒騙人！「暖暖包貼屁溝」鼻塞秒通　醫：連經痛、便秘都能救

▲有網友實測暖暖包貼屁溝，結果鼻子真的通了。（示意圖／南投醫院提供）

記者李佳蓉／採訪報導

鼻子過敏、塞住不能呼吸好痛苦！一名網友近日在社群平台Threads上分享，阿嬤竟教他「拿暖暖包貼在屁溝上」，還豪氣打賭1000元，沒想到貼完後鼻塞真的好了，讓他忍不住直呼：「怎麼這麼厲害！」這看似荒謬的偏方，竟意外獲得耳鼻喉科醫師與中醫師的認可。不過醫師也強調，暖暖包直接接觸皮膚，恐有低溫燙傷的風險，建議隔著衣物使用。

該名網友在Threads上貼出與阿嬤的對話，當他正抱怨鼻子過敏時，阿嬤隨口一句「拿暖暖包貼在屁溝內褲上」，當下他滿臉問號質疑：「怎麼可能」。阿嬤甚至下戰帖：「你等等鼻子沒好我給你1000，你鼻子好了你給我1000。」結果嘗試過後，鼻塞真的奇蹟般緩解。底下有不少網友好奇實測，紛紛回報「真的有效！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

耳鼻喉科醫：透過「熱傳導」與「神經反射」影響身體

對此，開業耳鼻喉科診所院長陳亮宇接受《ETtoday健康雲》採訪時先是驚呼：「這還真是個小偏方，的確沒想過！」並表示這種做法主要並非直接作用於鼻腔，而是透過「熱傳導」與「神經反射」來影響身體。他解釋，鼻塞（尤其是過敏性鼻炎）往往與自律神經失調有關，當身體寒冷時，交感神經與副交感神經的平衡會被打亂，導致鼻黏膜血管擴張、充血。

陳亮宇指出，臀部上方（約薦骨處）有豐富的神經叢，熱敷此處能讓核心體溫上升，「的確會緩解鼻子過敏的症狀」，並幫助身體進入放鬆狀態，促使交感神經興奮，進而讓鼻黏膜血管收縮，緩解腫脹感。不過他也提醒，這屬於「救急」方式，暖暖包直接接觸肌膚有低溫燙傷的風險，建議過敏者仍要避開過敏原。

▲暖暖包即使隔著衣服，也要小心低溫燙傷的疑慮，應留意使用時間。（示意圖／記者李佳蓉攝）

中醫揭祕：在「督脈源頭」生火！點燃陽氣開關

五甲馬光中醫診所中醫師邱雅笙則從經絡角度分析，尾椎附近有「長強穴」與「八髎穴」兩組關鍵穴位。「長強穴是督脈的起始穴道。」邱雅笙解釋，督脈循行經過鼻尖的素髎穴，與鼻腔氣血循環直接相關。在長強穴熱敷，等於是「在督脈的源頭生火」，將陽氣沿著脊椎向上升發，驅散鼻竅寒濕。對於天冷即發作、晨起流清鼻涕的鼻過敏者尤為合適。

此外，位於足太陽膀胱經上的「八髎穴」也是關鍵。邱雅笙表示，膀胱經是身體抵禦寒邪的第一道防線，八髎穴是氣血匯聚最深之處，熱敷此處可將下焦真陽上提，「改善頭面部的寒濕，緩解鼻過敏」。除了治鼻塞，八髎穴熱敷還能改善骨盆腔循環，對於女性月經不調、寒濕型經痛，甚至慢性便秘及頻尿都有助益。

雖然「屁溝貼暖暖包」效果神奇，邱雅笙也警告使用上有禁忌：

防止燙傷：尾椎皮膚薄，暖暖包不可直接接觸皮膚，建議隔著衣物。

特定體質：燥熱體質者（易口苦嘴破、便秘）熱敷不宜過長。

高風險群：孕婦不建議長期熱敷該處；糖尿病患或高齡者因神經、皮膚較薄弱，使用時建議有家人陪同。

最後，邱雅笙呼籲，若鼻塞症狀持續或尾椎處有局部傷口、痔瘡急性期，應停止使用並尋求醫師協助。

皮膚科醫師蔡逸姍曾提醒，暖暖包41°C的溫度若直接接觸皮膚連續超過10分鐘，即可能產生三度燙傷，「換句話說，今天拿了一個手持的暖暖包，貼在皮膚上甚至用護腰、其他東西把它固定住都可能造成燙傷。」因此在使用暖暖包時務必小心。

蔡逸姍分析3種人要特別注意暖暖包的使用，包括老人、幼童及行動不便者，此類人在使用上感覺相對沒那麼靈敏，無法立即地移開燙手的暖暖包，因此也特別容易燙傷。再來，本身患有糖尿病、神經病變或是血液循環不佳的患者也要留意，尤其糖尿病患者不易感覺熱燙感，以為溫溫熱熱很舒服，事實上很可能已造成二度或三度燙傷。