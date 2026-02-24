3個月大嬰「染B流併肺炎」進加護　本流感季最小重症

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

B型流感疫情升溫中！疾病管制署今（24）日公布一名流感重症個案，是北部僅3個月大男嬰，發病後兩度診所就醫沒改善，後續出現嗜睡、活動力食慾下降到醫院，確認感染B型流感併發細菌性肺炎住進加護病房搶救，住院整整10天才康復出院；這也是本流感季從去年10月以來年齡最小重症。

疾管署防疫醫師林詠青指出，該名個案本身有早產情況，且尚未到接種流感疫苗年齡，2月初陸續出現了鼻塞、流鼻水跟咳嗽的症狀，曾經兩度到診所就醫、開立口服藥物治療，不過症狀沒有改善。個案發病後4天因出現活動力下降、食慾下降、嗜睡到醫院門診就醫，當時已經有發燒、胸部X光顯示肺炎，診斷急性細支氣管炎，收治加護病房，給予氧氣跟抗生素的治療。

林詠青表示，後續流感快篩確認感染B流，給予流感抗病毒藥物治療，住院期間痰液也有檢出細菌感染，給予抗生素治療，臨床研判是B型流感併發細菌性肺炎。個案住院第7天病況穩定轉入一般病房，2月中旬出院，總共住院10天。

林詠青指出，根據疫調，個案家庭接觸者中有人有發燒、呼吸道症狀，不排除可能是家庭內感染。另外，目前社區B型流感占比上升，也不排除在社區感染的可能性。

疾管署長羅一鈞表示，目前B型流感疫情上升，預期春節後將超車A型流感，引發一小波疫情，不過就過往經驗春季流感不會比冬季高，預估單週就診最高11萬人次，但不至於進入流行期。

疾管署考量目前國內流感疫情呈下降趨勢，且春節前後均未進入流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件措施將於今年2月28日截止，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等病人，仍可使用公費藥劑。

疾管署提醒，目前全球流感陽性率下降，惟鄰近韓國及日本近期處高點，全球主要流行型別為A型，另B型流感占比上升。而國內截至今年2月23日，公費流感疫苗接種數約674.8萬人次，全國疫苗僅餘約8萬劑，尚未接種之65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群要把握機會。