快訊／新冠疫苗「擴大全民接種」延長至4月30日

▲新冠疫苗接種，資料照 。（圖／記者徐文彬攝）



記者洪巧藍／台北報導

公費新冠疫苗「限時放寬全民接種」政策延長！疾管署今（24）日宣布，因應國際新冠疫情上升，且考量近兩年國內夏季均有發生新冠疫情，為提早防範夏季可能疫情，擴大全民接種延長至今年4月30日，尚未接種者請及早接種，以降低感染及重症風險。

秋冬新冠疫苗去年10月1日開打，公費對象限縮為「10類高風險族群」，為2022年宣布新冠疫苗全民接種之後首度限縮，疾管署原本從今年1月1日至2月28日讓公費新冠疫苗擴大至全民接種，今日進一步宣布政策延長至今年4月30日。

疾管署指出，國內新冠疫情目前尚處低點波動，春節連假期間（2/14-2/22）共計新增1例新冠併發重症本土病例及1例本土死亡案例。惟全球近期新冠病毒陽性率略升，其中西太平洋區署明顯增加；鄰近的中國、香港、日本、韓國疫情呈下降或持平，另紐西蘭疫情上升，歐洲疫情於低點。全球目前流行變異株占比以XFG最高，鄰近國家/地區如中國、日本及韓國則以NB.1.8.1占比為高。

疾管署指出，因應國際新冠疫情上升，且考量近兩年國內夏季均有發生新冠疫情，為提早防範夏季可能疫情，降低民眾感染後併發重症及死亡風險，經疾管署提案諮詢衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP），決定新冠疫苗擴大全民接種延長至今年4月30日，呼籲滿6個月以上尚未接種本季新冠疫苗之民眾踴躍接種，及早強化免疫保護力。

疾管署統計，國內截至今年2月23日，新冠疫苗接種累計約166.2萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.2萬人次。

在流感部分，疾管署表示，今（115）年第7周（2/15-2/21，春節期間）類流感門急診就診計58,075人次。另春節連假期間（2/14-2/22）共計新增5例流感併發重症病例及2例死亡案例，考量目前國內流感疫情呈下降趨勢，且春節前後均未進入流行期，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件措施將於今年2月28日截止，恢復為流感併發重症通報病例、具流感高風險慢性病之類流感等病人（如附件），仍可使用公費藥劑。