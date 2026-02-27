別亂撥那條筋！醫揭「抓龍筋」3下場　用力一揉…蛋蛋直接挫傷了

▲小心「抓龍筋」恐害血管破裂、睪丸挫傷。（示意圖／pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

有些男性追求下半身的「保養」，好奇嘗試源自泰國的古法按摩「抓龍筋」，但這究竟是保養還是自殘？泌尿科醫師蘇信豪從解剖學角度分析，拆解這項讓醫師看了也冷汗直流的按摩真相，不僅恐致血管破裂出血，力道過猛甚至造成睪丸挫傷。他藉此提醒男性們，生殖系統需要的是順暢的血流，不是外力的暴力推拿。

蘇信豪醫師在粉專發文指出，門診常有患者好奇詢問：「抓龍筋到底是在按什麼？」他揭開傳說中的三部曲，每一招都隱藏著巨大的健康風險：

第一招：撥——撥動精索（Spermatic Cord）

按摩師會像撥吉他弦一樣，在鼠蹊部與陰囊連接處，直接針對那條「管子」進行撥弄與彈動。蘇信豪驚喊：「那不是普通的筋！那是精索。」裡面包覆著極其敏感的輸精管、動脈、靜脈和神經。若像橡皮筋一樣彈它，極易造成精索靜脈曲張惡化，甚至血管破裂出血釀成血腫。

第二招：揉——揉捏睪丸（Testes）

針對陰囊內的蛋蛋進行深層揉捏。蘇信豪強調，睪丸是實質器官，並沒有肌肉保護，顯得非常脆弱。力道一旦過猛，甚至可能造成睪丸挫傷；若本身已有附睪炎，這動作更會讓發炎指數瞬間飆升，「讓你痛不欲生！」

第三招：點——會陰穴按壓（Perineum）

用力按壓陰囊與肛門中間的軟組織。蘇信豪指出，這裡的深處就是攝護腺。若剛好患有慢性攝護腺炎，這種強力的物理壓迫不僅不能排毒，反而可能把發炎物質擠壓擴散，導致排尿更困難、疼痛加劇。

蘇信豪語重心長地表示，想要保養下半身，其實有更簡單且專業的方法：

✓多喝水、不憋尿：這是最基礎的保養。

✓規律射精：適度的排出是最好的代謝。

✓凱格爾運動：練好骨盆底肌，效果比被人抓還要好。

✓全身運動：有氧或重訓可改善全身血液循環、血管彈性與柔軟度。

最後，蘇信豪也呼籲男性朋友們，若有任何下半身的困擾，請務必尋求專業醫師協助，而不是交給按摩師，以免保養不成反受傷。