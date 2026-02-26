兒狂咳嗽「爸求開最強止咳藥」！醫點名5大黑手：反而讓細菌開趴

▲巫漢盟醫師會根據幼童病況，抽絲剝繭後才會開藥。（圖／粉專「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」授權提供，未經同意請勿任意翻攝）

圖、文／小兒科醫師巫漢盟

【為什麼孩子咳不停，我卻不開止咳藥？】

​「阿包醫生，我兒子這一個月晚上咳到全家都沒得睡，你可以開最強的止咳藥讓他安靜一點嗎？」​看著診間這位爸爸深深的黑眼圈，我非常能理解那種「求求你讓他安靜」的渴望。但各位爸媽，俗話說「醫生怕治咳」，這可不是開玩笑的！即使我是兒童胸腔科醫師，面對咳嗽也得像偵探一樣抽絲剝繭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

​為什麼阿包醫生有時不開止咳藥？因為咳嗽是身體的「保衛哨兵」！一味地把哨兵嘴巴捂住（止咳），有時候反而會讓敵軍（細菌、痰液）在裡面開趴，最後變成大麻煩。

​面對孩子的咳嗽，我會根據不同的「幕後黑手」來出招：

幕後黑手A：發炎排痰組（肺炎、支氣管炎）

​這時候的咳嗽是為了「排垃圾」。

​對策：我們不亂止咳，而是用化痰藥（如：舒痰液）幫忙把痰變稀。若懷疑細菌感染，還得請出「殺手鐧」抗生素！安滅菌對付肺炎鏈球菌很行；若是黴漿菌作怪，日舒則是好幫手。

​幕後黑手B：支氣管過敏組（氣喘、氣管收縮）

這就像氣管在「抽筋」，咳起來會有咻咻聲。

對策： 這時止咳就有必要了（如：停咳喜液），再加上支氣管擴張劑（如：喘解液）讓氣管放鬆。有時為了壓制過敏火苗，還會用到口服類固醇（如：必爾生），爸媽別聽到類固醇就害怕，短暫正確使用是救火的關鍵！若需後續控制氣喘，也會轉為吸入型類固醇，減少副作用產生。

​幕後黑手C：刺激反應組（鼻涕倒流、胃食道逆流）

​這叫「躺下就咳」，因為鼻涕或胃酸在刺激喉嚨。

​對策： 處理鼻涕（如：希普利敏）或是加速胃排空（如：胃利空），源頭解決了，咳嗽自然停。

幕後黑手D：氣道阻塞組（異物吸入）

​孩子若是某次嗆到後開始出現咳嗽症狀，醫生發現呼吸音不對稱。

​對策： 透過影像學檢查（胸部X光、支氣管內視鏡檢查） 確認為呼吸道異物吸入，再透過支氣管鏡將異物移除，這是少見不藥而癒的狀況！

​幕後黑手E：心理壓力組（心因性咳嗽）

​孩子醒著狂咳、上課狂咳，但「睡著後完全不咳」？在排除其他病理狀況後，可能考慮不是生理生病，而是心裡有壓力。

​​對策： 這時需要的是心理疏導，家長越關注，孩子有時咳越兇。

​阿包醫生真心提醒：

孩子咳嗽的原因千奇百種，「 肺炎」、「氣喘」、「異物吸入」 都可能有致命的危險！所以，請別因為鄰居說哪種藥水有效就拿來應急。沒經過醫師理學檢查就自行用藥，這不是在救孩子，是在冒險！

本文經授權轉自：阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師