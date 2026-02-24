春節8萬人腹瀉就醫「群聚8成是諾羅」　疾管署估疫情3月仍好發

▲疾管署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）



記者洪巧藍／台北報導

腹瀉疫情持續！疾病管制署今（24）日公布最新監測，春節期間腹瀉門急診就診破8萬人次，創下5年同期次高；另近期國內腹瀉群聚案中高達83%都是諾羅。疾管署長羅一鈞提醒，接下來仍有飲食聚會，還有228連假，春節後腹瀉人數不會少，預期至3月仍是好發時期。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，監測國內今年第5周（2月1日至2月7日）腹瀉門急診就診14萬2,814人次，第6周（2月8日至2月14日）腹瀉門急診就診17萬1,756人次，春節連假前腹瀉疫情呈上升趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於春節期間（第7周，2月15日至2月21日）腹瀉門急診就診80,308人次，李佳琳說明，主要因適逢春節連假，多數門診休診所影響；此外，除夕至初五（2月16日至2月21日），腹瀉急診就診人次為15,597人次佔急診總人次約為10.1%。

全國近四周（第4周至第7周）共接獲122起腹瀉群聚通報案件，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒（ 31件，占83.8%）為多。

羅一鈞指出，腹瀉春節就診比去年春節低6成，但仍然是5年同期次高，分析春節後腹瀉人數不會少，這段時間還是有飲食聚會，預估2~3月都是好發時期。

不僅台灣，包含韓國、日本及英國諾羅病毒感染疫情持續上升，疫情為近5年最高，另中國、香港近期腹瀉病例亦增加，義大利冬季奧運亦傳出諾羅病毒感染群聚疫情。

羅一鈞說明，因為前年春夏經歷諾羅型別轉換增GII.17，主要侵犯成年人，容易引起劇烈嘔吐與腹瀉，去年整年都是流行年，國內去年一波疫情，最高單週就診超過20萬人次，因為台灣流行新型別時間比歐美較久，比較有抵抗力，但是還是要注意飲食衛生、多洗手。

疾管署指出，諾羅病毒傳染力強且低病毒量即可致病，潛伏期約10-50小時，任何年齡層都可能因食入或接觸受污染的食物、飲水或物體表面，以及吸入病人嘔吐物或排泄物所產生的飛沫而感染，臨床常見症狀為水瀉及嘔吐，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉痠痛等情形。

疾管署提醒，民眾如廁後、進食或準備食物前應以肥皂或洗手乳正確洗手，烹製菜餚及食物貯存注意飲食衛生，生熟食分開處理，且應避免生食生飲，食物徹底煮熟後再食用（尤其是蚵、貝類等帶殼水產）。如有腹瀉、嘔吐等不適症狀，請儘速就醫及落實生病在家休息，以降低腸道傳染病傳播風險。