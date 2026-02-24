聯馥食品進口「波特菇」檢出禁用農藥　中國「薄荷」5項超標

▲「聯馥食品股份有限公司」從法國進口的「新鮮波特菇」檢出禁用農藥。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新一波邊境查驗不合格名單，其中「聯馥食品股份有限公司」從法國進口的「新鮮波特菇」檢出禁用農藥；「莊松榮製藥廠股份有限公司」從中國進口的「薄荷」檢出5種農藥超標。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，「聯馥食品股份有限公司」從法國進口的「新鮮波特菇（AGARICUS BISPORUS）」檢出殘留農藥滅芬農0.02ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，滅芬農於波特菇為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01ppm，總計8公斤需依規定退運或銷毀，將針對「聯馥食品股份有限公司」調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲「莊松榮製藥廠股份有限公司」從中國進口的「薄荷」檢出5種農藥超標。

另外，業者「莊松榮製藥廠股份有限公司」從中國進口「薄荷（MENTHAE HERBA）」檢出殘留農藥貝芬替1.34ppm、待克利0.70ppm、得克利0.06ppm、賽洛寧0.11ppm、Chlorbenzuron0.15ppm等5種農藥超標，總計2950公斤。

劉芳銘說，依據「農藥殘留容許量標準」規定，貝芬替、待克利及得克利皆以0.05ppm為法規容許值、賽洛寧0.03ppm為法規容許值、Chlorbenzuron為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.05ppm，同樣會針對「莊松榮製藥廠股份有限公司」在邊境調整為加強抽批查驗。