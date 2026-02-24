85歲失智奶奶靠繪畫改善症狀　女兒感動：重新找回母親

▲陳奶奶（左）參與失智據點課程繪出溫暖美麗的畫作，女兒余小姐（右）分享一路來的心情。（圖／記者洪巧藍攝，下同）

記者洪巧藍／台北報導

85歲的陳奶奶3年前出現失智症狀，待在家中抗拒照顧、情緒低落甚至無故生氣，讓家屬承受相當大的壓力與擔憂，後來參與台大醫院北護分院失智據點活動，在職能治療師的陪伴與引導下進行藝術創作，陳奶奶的情緒逐漸穩定，不僅失智行為問題明顯改善，也開始主動與他人互動。

北護分院展出失智長輩畫作，陳奶奶使用粉彩繪出絢爛夕陽，讓女兒余小姐感動說：「這不只是一幅畫，而是重新找回母親的過程。」

超高齡社會的到來，社會對於高齡失智者有諸多刻板印象。國立台灣大學醫學院附設醫院北護分院為了展現失智長者仍然保有的創造力與表達能力，今（24）日在政大公企中心舉辦「友智藝同」失智症長者創作感恩茶會，展出失智症長者在職能治療師帶領下完成的作品。

此次畫展從2024年11月6日開展至今，已經超過上千名社會大眾看展，參展作品皆是參加北護分院與西門國小合作失智據點的失智長者，平日在職能治療師引導下，長者透過繪畫創作，不僅訓練手眼協調與認知功能，更重要的是找到情感抒發的出口，讓每一筆色彩都成為生命故事的延續。

陳奶奶的女兒余小姐分享，媽媽起初對課程的配合度不高，對創作也顯得抗拒與冷淡。為了讓陳奶奶習慣新的環境、新的朋友，家屬們也花了很多時間把她「帶出來」，還好據點的職能治療師、工作人員都相當和善，「哇！妳畫得很棒喔」、「做得很好」，每次熱情的打招呼，讓陳奶奶覺得被鼓勵到慢慢願意拿起畫筆，嘗試用色彩表達心情。

隨著時間推移，陳奶奶的情緒狀況逐漸穩定，原本常見的失智行為問題也明顯改善。她開始主動與他人互動，甚至期待每一次上課的日子。余小姐說，藉著老師設計不同的活動去學習、去激發長者原本存在的那些能量，「我們都不知道她們會做出這麼漂亮的畫。」

▲北護分院團隊醫師、職能治療師陪伴失智症長者與家屬。

台大醫院北護分院社區醫療部醫師黎家銘指出，許多失智長者在日常生活中，並非完全喪失能力，而是「需要被提示、被引導、被喚起」。在失智據點有設計一套「認知功能訓練卡」，不同於過往大家會「叮嚀」長者做什麼，透過牌卡長者可以「主動去找自己想做的事情」，協助長者在熟悉的生活情境中，重新啟動認知功能，維持生活自理能力與自信心。

台大醫院北護分院詹鼎正院長表示，長期以來，社會對失智症往往存在刻板印象，容易把焦點放在退化、遺忘與失去，「今天我們在這裡所看見的，是創造、是表達、是連結，更是希望。」

詹鼎正強調，這場畫展所傳遞的重要訊息是「失智並非人生的終點，而是生命另一種可能的開始」。建議社會大眾若有失智者，也應持續鼓勵社會參與，促進身心健康。

▲台大北護分院攜手跨界夥伴，以藝術翻轉失智印象。