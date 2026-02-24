及早治療疱疹可降23%失智風險　研究揭「抗病毒藥」有助護腦

▲感染疱疹病毒引起帶狀疱疹等問題，若能及早使用抗病毒藥，對於降低失智風險會有幫助。（圖／書田診所提供）

記者邱俊吉／台北報導

感染疱疹病毒不只是皮膚問題，還可能造成神經退化。根據國內最新研究，50歲以上民眾若曾使用抗疱疹病毒藥物，失智症風險整體下降約10%，而且若已確診並及早接受治療，風險最多甚至可降低23%。

亞東醫院與陽明交通大學、元智大學組成研究團隊，由陽明交大教授、亞東醫院精神暨心身醫學部主治醫師莊宜芳領軍，彙整美國、英國、法國、瑞典、丹麥、德國、韓國、台灣與澳洲等9國資料庫，共納入14項大型研究，追蹤超過1036萬名50歲以上民眾，分析抗病毒藥物使用與失智症發生風險的相關性。

結果顯示，若曾使用acyclovir、valacyclovir、famciclovir等抗疱疹病毒藥物，整體失智症風險下降約1成；在已確診感染且症狀較明顯的族群中，若及早投藥，預防效果更明顯，風險可降低達2成3。相關研究成果日前已發表於國際醫學期刊《Journal of Alzheimer’s Disease》。

研究團隊指出，人類疱疹病毒包括單純疱疹病毒HSV-1、HSV-2，及水痘-帶狀疱疹病毒VZV，會終生潛伏於神經系統，當免疫力下降便可能活化，持續刺激神經發炎反應；過去已有研究在阿茲海默症患者腦部的類澱粉斑塊內，偵測到HSV-1的DNA，形成「感染假說」觀點，即慢性病毒感染和免疫反應可能促進腦部發炎及神經細胞損傷，進而增加失智風險。

元智大學醫學研究所所長、亞東醫院健康管理部主任邱彥霖表示，失智症目前仍無根治方法，預防策略格外重要，而抗疱疹病毒藥物過去多用於控制皮蛇等急性症狀，此研究則發現其潛在效益可能延伸至神經保護層面；本研究雖屬觀察性分析，但多國數據呈現一致趨勢，未來若能透過臨床試驗，並結合疫苗接種及高風險族群篩檢，有望為高齡社會建立更完整的失智預防策略。