連假放完腸胃考驗來了！「諾羅病毒中鏢」4症狀　醫：酒精無效

▲嘔吐、腹瀉是感染諾羅病毒的常見症狀。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

假期剛結束，但腸胃的考驗才剛開始！家醫科醫師余貴華指出，過年期間因腸胃不適衝急診的人數真的很多，其中這一波特別要注意傳染力極強的「諾羅病毒」，因該病毒變異快、傳染力強，大人小孩都可能中招，且目前並沒有疫苗可以預防。另外，諾羅病毒連酒精也殺不死的特性讓人相當頭痛，醫師呼籲，使用肥皂洗手才是正確做法。

諾羅病毒中招4症狀 消毒必備這1物

余貴華醫師在粉專「家醫科醫師x2．健康和日常都有意思」發文分析，諾羅病毒常見症狀包括噁心、嚴重嘔吐、腹痛及腹瀉。他也特別提醒，幼兒通常以嘔吐為主要表現，嬰幼兒與長輩在病程中需慎防脫水危機。

「別再噴酒精了！」余貴華也示警，許多人習慣隨手噴酒精或使用乾洗手，但這些對諾羅病毒是無效的。正確的防疫做法務必使用肥皂勤洗手，尤其在如廁後、進食前、照顧病人後更要徹底清潔；環境消毒則必須使用稀釋漂白水才有用。

腸胃炎吃生吐司是地雷！改吃這3樣才保險

在腸胃炎期間的飲食也藏有陷阱。余貴華點名，很多人以為清淡的生吐司其實是地雷，因為生吐司為了維持口感，會添加大量奶油，並不適合發炎中的腸胃；此外，蛋糕與油炸物也應避開。

余貴華建議，此時應選擇去邊白吐司、白饅頭或白稀飯，水果則可挑選香蕉、去皮蘋果。補水方面應採取少量多次補充水分與電解質。醫師最後也提醒，若出現口渴、尿少、頭暈等嚴重脫水症狀，請務必立即就醫。