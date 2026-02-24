很多人腸胃不適「竟是腸癌前兆」！醫曝3警訊：40歲↓案例增加中

▲醫師臨床上發現，40歲以下罹患大腸癌的個案持續增加中。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

「最近排便怪怪的，一下便秘、一下又腹瀉，好煩啊…」、「怎麼最近大便顏色怪怪的，還有黏液…」這些看似日常的腸道小毛病，背後可能藏著致命危機！肝膽腸胃科醫師卓韋儒示警，門診常遇到患者將這些症狀歸咎於「腸胃不好」，一忍就是半年、一年，等到就醫檢查，才驚覺是大腸息肉，甚至是早期大腸癌。

卓韋儒醫師在粉專發文分享，門診最常見的情況就是患者出現「排便習慣改變」或「腹瀉便秘交替」，卻因為輕忽而延誤就醫。他感嘆，許多患者在確診後才懊悔直呼：「早知道就早點來檢查了……」。

卓韋儒提醒，大腸癌並非老年人的專利，臨床上40歲以下年輕族群的案例正持續增加中。若發現以下「3大腸道癌前警訊」持續超過2週以上，務必提高警覺：

1.排便習慣改變：出現便秘與腹瀉交替的狀況。

2.排便感異常：頻繁有便意，但總覺得拉不乾淨，且觀察到大便變細。

3.糞便外觀異常：糞便呈現暗色、帶有黏液或血絲。

卓韋儒強調，若家族中有大腸癌史的民眾更要加倍留意。及早檢查腸道，在癌變前或是早期發現，往往能救自己一命。