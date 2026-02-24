男「左眼爆血全黑」接近失明　醫疑與瘦瘦針有關

▲越來越多人使用「瘦瘦針」幫助減重，不過，醫師提醒，並非人人都適合施打。（圖／達志／示意圖）



記者陳俊宏／綜合報導

近期越來越多人使用「瘦瘦針」減重，但也引發安全性討論。一名糖尿病前期、左眼前增殖視網膜病變的男子，施打瘦瘦針8周後，卻左眼爆血全黑，接近失明，讓高雄眼科醫師洪啟庭高度懷疑與打瘦瘦針有關。

國內近3年接獲21件疑似不良反應通報

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期國際新聞報導，美國有數千名GLP-1受體促效劑類藥品（俗稱瘦瘦針）使用者，因嚴重副作用提起大規模訴訟。而英國藥物及保健產品管理局亦於近期發布安全警訊，提醒該類藥品可能有引發嚴重急性胰臟炎的風險，包含罕見的壞死性和致死性胰臟炎案例。

食品藥物管理署日前說明，國內近3年共接獲21件瘦瘦針疑似不良反應通報，包含腸胃疾病、低血糖、噁心、嘔吐及注射部位不適等，尚未有嚴重不良反應，也沒有觀測到藥品整體安全性出現異常或新增風險趨勢。不過，食藥署提醒，該藥品要經醫師評估處方，民眾不要從非正規管道自行購買。

▼誤用瘦瘦針反傷身。（圖／食藥署提供）



瘦瘦針非人人適合

越來越多人使用「瘦瘦針」減重，但衛生福利部台中醫院家醫科減重門診醫師張祐維提醒，瘦瘦針並非人人適合，有「六類人」被列為禁用或高風險族群，包括有嚴重過敏體質者、具特定甲狀腺癌病史（如甲狀腺髓樣癌）、孕婦與哺乳期婦女、胃腸功能極差者、曾有胰臟炎病史者，以及嚴重糖尿病合併視網膜病變患者。

瘦瘦針使用初期可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、便秘、胃脹感或頭暈，少數人會出現視力模糊，一旦發生應立即就醫。此外，若需接受大腸鏡、胃鏡或全身麻醉手術，也應提前停藥至少一周，並與醫師討論停藥安排。

男打瘦瘦針 左眼爆血幾失明

《聯合報》報導，達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭收治一名62歲林姓男子，該男體重80公斤，打瘦瘦針8周後，左眼無預警「全黑」出血，三度手術仍無法止血，經採取冷凍療法讓眼球冰凍萎縮才止血，左眼接近失明。

洪啟庭說，林男為糖尿病前期患者，原本左眼就有前增殖視網膜病變，高度懷疑眼睛出血與打瘦瘦針有關，先請對方停藥。他提醒，有視網膜病變，用瘦瘦針恐有高度致盲風險，得提高警覺。