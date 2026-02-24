ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

好多男生中了！　醫揭「3個女生不懂行為」

▲▼下體、褲襠。（圖／記者李佳蓉攝）

▲醫師說，男生喬GG很正常。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者陳俊宏／綜合報導

好多男生中了！泌尿科醫師施冠偉分享，女人不懂的三個男性行為，包括打空氣籃球、喬GG、學生阿魯巴。他特別提醒，阿魯巴這種損傷他人的行為，能避免還是盡量避免。

施冠偉近日拍片，片中有人提到這三件事，要醫師「來幫廣大男性平反一下」。以下為他的看法：

1、打空氣籃球

說實在話，我也真的不知道為什麼會這樣，就是看到籃框好像不丟一下，就是覺得怪怪的，沒有要平反，每個人有他的想法。

▼許多男生愛打籃球。（示意圖／VCG）

▲籃球,球場,打球。（圖／視覺中國）

2、喬GG

總有某一個特別的姿勢比較舒服一點點，今天如果說擺位不正，或許就會覺得怪怪，可能就會想要喬一下。譬如說貼右邊已經一陣子，那個地方就是有點癢癢濕濕悶悶的，你總要喬一下，就跟女生喬胸罩一下，這男生女生好像差不多，正常的啦。

3、學生阿魯巴

在我小時候好像還滿風行這件事，可是真的出現一些狀況後，這件事就好像比較被禁止，比較少聽說現在有人在阿魯巴。這樣的撞擊還是有滿大機會去造成雞雞、蛋蛋方面損傷，我覺得這種損傷他人的行為，能避免還是盡量避免，做自己之外，不要去傷害他人。

關鍵字： 施冠偉

