恐怖「筋瘤」纏身！科技男手腕隆起像乒乓球　醫曝4職業高風險群

▲30歲的工程師長期與電腦為伍，右手操作滑鼠頻繁，右手腕背隆起如「剖半乒乓球」大小的腫塊。（圖／中港澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名30歲的工程師長期與電腦為伍，右手操作滑鼠頻繁，右手腕背隆起如「剖半乒乓球」大小的腫塊，不僅外觀駭人，更因壓迫周邊組織產生刺痛感，嚴重影響工作，曾經求醫抽走內部液體治療，但沒多久又復發，後來接受「微創腕關節鏡清創手術」，才精準移除病灶。



澄清醫院中港院區骨科醫師魏伯翰指出，腱鞘囊腫俗稱「筋瘤」，是關節囊或腱鞘中的滑液異常累積所致。若僅是抽走內部液體，其囊壁（根部）依然存在，就像割草沒除根，復發率極高。

▲魏伯翰醫師強調，腱鞘囊腫雖多為良性，但若隨時間增大並壓迫組織神經，會導致局部壓痛或手部活動受限。（圖／中港澄清醫院提供）



魏伯翰也提醒以下高風險族群應多加留意，如長期操作滑鼠與鍵盤的電腦工作者、頻繁使用手指與腕部精細動作的手作業者及美容業者、長期執刀、翻炒，腕部負重較大的廚師、曾有韌帶受傷病史者。



針對復發性或巨大的囊腫，魏伯翰醫師建議採用「微創腕關節鏡清創手術」，透過極小的關節鏡進入腕關節，精確破壞並移除囊腫根部，降低周邊組織損傷；手術僅需兩個約0.3公分的微小孔洞，遠優於傳統手術數公分的切口，減少疤痕產生；手術後恢復神速，幾乎無縫接軌職場。