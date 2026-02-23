衛福部投16億「救春節急診壅塞」　就醫高峰比去年降27%

▲今年春節急診壅塞較往年緩解。（圖／衛福部提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

剛過完長達9天的春節連假，這期間為避免以往急診壅塞，衛福部投16億元鼓勵醫療院所連假9天提供醫療服務。根據衛福部醫事司監測資料顯示，今年春節期間急診就診人次與等待住院人數均較去年顯著下降，急診就診人次高峰為初二的3萬3082人次，比去年同日的4萬5384人次，下降27%。

今年春節急診就診高峰落在大年初二，單日約有3萬3082人次，比去年同期4萬5384人次減少約27%。而等待住院人數高峰在初五的1000人次，和去年同期1719人次相比，下降41%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部醫事司簡任技正卓琍萍受訪時表示，今年春節期間醫院急診患者減少，不只流感患者減少，主要是分流有效果，今年西醫診所開診率從往年的3%，提高到今年的7至9％，另外加上周日及國定假日的輕急症中心（UCC）開診，協助收治輕症患者，這部分也緩解急診就醫人次。

▲春節全國住院人次監測。

根據統計，春節9天假期，UCC開診共7天，總看診人次為5629人次，初一到初三每天都突破1000人次。以春節UCC總看診人次5629分析，其中發燒及呼吸道感染人次為2773人次，約占5成；其次為腸胃道感染830人次，約占15%；簡單傷口437人次，約占8%；小兒不適也有401人次，約占7%。

不過往年也發現，急診壅塞會發生在過年後1到2周，對此，卓琍萍說，確實在開工後，醫院急診患者可能會增加，這部分部長石崇良也已經指示要持續監測相關指標到3月1日，會隨時注意急診就醫人次和收治住院情形。