「諾羅、腸病毒、B流」全升溫　疾管署：恐出現小高峰

疾管署提醒，開學後腸病毒可能出現小高峰。

記者趙于婷／台北報導

根據疾管署今（23日）最新監測資料指出，初六因類流感與腹瀉前往急診就醫的人次，較前一日皆小幅增加約3%。疾管署表示，開學後「諾羅病毒群聚」和「腸病毒疫情」可能出現一波小高峰，同時流感型別也出現變化，「B型流感」占比上升，已呈「B增A減」趨勢，提醒民眾持續做好防護。

根據疾管署統計，昨日農曆初六類流感急診就診人次約2422人次，較前一日（2348人次）上升3.2%，與近三年同農曆日比較，比2025年同期下降33.1%，比2024年同期下降6.6%，比2023年同期上升35.1%。

另昨日農曆初六腹瀉急診就診人次約2402人次，也比前一日（2338人次）上升2.7%，與近三年同農曆日比較，比2025年同期下降37.9%，比2024年同期上升101%，比2023年同期上升93.2%。

疾管署發言人林明誠指出，開學後諾羅病毒群聚個案數可能增加，腸病毒也可能在校園活動頻繁後逐步升溫，且近期流感疫情也出現型別轉換跡象。

林明誠表示，春節期間明顯觀察到B型流感病例上升、A型下降，預估未來一至兩周內，B型流感占比可能正式超越A型流感，不排除增加重複感染風險。

疾管署提醒，諾羅病毒、腸病毒與流感等呼吸道及腸胃道疾病，皆與個人衛生習慣密切相關，其中諾羅與腸病毒對酒精消毒效果有限，建議以肥皂正確洗手為主要防護方式，年長者、幼童及免疫力較弱族群，若出入人潮密集場所，應配戴口罩並留意身體狀況。