餐前半小時喝水500ml真的會瘦　醫：3個月減掉2公斤

▲研究證實餐前喝水真的可以減肥。（圖／Unsplash）

記者邱俊吉／綜合報導

年後體重悄悄上升，不少人開始尋找不必花大錢的瘦身法。根據國外研究，只要在三餐前30分鐘喝 500ml的水，持續12周，平均可減掉2公斤，且飲水後30至40分鐘，基礎代謝率最高可提升30%左右，不過本身若有胃食道逆流等問題，最好還是先和醫師討論喝水的量與時間。

基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘在臉書分享，這項發表於國際醫學期刊《Obesity》的研究，對象為中年及老年超重或肥胖的成人，研究團隊安排其三餐前固定飲水500ml，並與沒有固定喝水的對照組比較，結果在12 周後，喝水組平均多減少約2公斤，對於體重不易下降的族群而言，已是不錯的成果。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究並指出，飲水後30至40分鐘內，人體的基礎代謝率最高可上升約30%，代表短時間內即可增加能量消耗；此外，水在胃中的排空時間約為20至60分鐘，若在飯前半小時飲用，進食時可維持一定程度的胃部擴張，有助控制食量。

錢政弘寫道，能有這樣的減重效果，主要是500ml的水進入胃部後會撐開胃壁，啟動牽張感受器，並透過迷走神經將訊號傳至大腦，使人能較快達到飽足臨界點，單餐熱量攝取自然會下降。

相較下，俗稱瘦瘦針的GLP-1類藥物如猛健樂、胰妥讚等，則是影響中樞食慾，並延緩胃排空，使食物停留時間變長，這與喝水的強度不同，但方向相近，都是透過延後飢餓訊號來降低過食機率。

錢政弘建議，若想嘗試喝水瘦身，應注意3原則：

●時間點：飯前 30 分鐘最理想，避免邊吃邊大量喝水，以免稀釋胃酸。

●溫度：以溫開水為宜，減少腸胃刺激。

●因人而異：若患有胃食道逆流、慢性腎臟病或心臟衰竭者，飲水量及時間須先與醫師討論。

錢政弘強調，飲水減重法的成本雖低，但仍需搭配飲食與生活管理，才能將數字轉化為穩定的成果。