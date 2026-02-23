ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

「開工憂鬱」難收心　醫示警6大症狀：持續2周快就醫

▲▼監視,上班族,不舒服。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲醫師提醒，開工憂鬱要特別留意相關症狀。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

春節連假結束了，不少人面對開工會有低落抗拒感，甚至出現焦慮、煩躁或失眠。醫師指出，這種狀態可稱為「開工憂鬱」，但這並非意志力不足，而是身心在節奏切換過程中的自然調節現象，建議要特別留意6大症狀，若持續超過2周，就應盡快就醫評估。

精神科醫師楊聰財說明，「開工憂鬱」其實是一種生理、心理、社會角色與精神意義層面同時震盪的歷程，假期間作息延後、飲食改變、責任壓力暫時降低，大腦節律和自律神經狀態會產生偏移，當假期越長，節律落差越大，回到高要求的工作場域時，越容易出現適應困難與情緒波動。

一般而言，若只是節律失衡與角色轉換不適，多數人會在3至7天內逐漸改善，隨著睡眠時間提前、飲食恢復規律、工作任務逐步完成，大腦會重新建立節奏，低落感也會慢慢緩解。

不過有些人也可能出現明顯症狀，包括「持續情緒低落或易怒」、「嚴重失眠」、「心悸胸悶或腸胃功能失調」、「對未來極度悲觀」、「明顯影響工作與生活功能」以及「出現自傷或輕生念頭」。楊聰財指出，若以上症狀超過1周未明顯改善，就需留意是否原本就存在工作倦怠或長期慢性壓力，若症狀持續2周以上，應儘早尋求專業協助。

楊聰財提醒，當出現上述情況時，可能已不只是「收不了心」，而與憂鬱症、焦慮症或自律神經失調相關，此時及早就醫，不僅能釐清診斷，也能避免症狀惡化。

關鍵字： 開工憂鬱 精神科 開工

「開工憂鬱」難收心　醫示警6大症狀：持續2周快就醫

