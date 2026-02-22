長期失眠恐影響身心健康　醫師提醒從建立睡眠衛生著手改善

▲醫師提醒長期失眠恐影響身心健康。（圖／資料照）

記者高堂堯／南投報導

春節連假告終，恐有不少民眾會因作息大亂或開工焦慮而導致失眠；衛福部南投醫院身心科醫師林政澔指出，失眠不只是「睡不夠」，而是包含難以入睡、睡眠斷斷續續、半夜易醒，或清晨過早醒來卻無法再入睡等情形，即使具備充足的睡眠時間與良好環境，仍感覺睡眠品質不佳，進而影響白天精神、專注力與工作表現。

根據統計，約有半數成人曾出現偶發性失眠，而慢性失眠（持續三個月以上）盛行率約為 10% 至 15%，在年長者及女性族群中更為常見，已成為現代人常見的健康困擾。

林政澔提醒，失眠的定義並非單看睡眠時數，而是取決於個人主觀感受及白天功能是否受影響，常伴隨白天疲倦、注意力不集中、記憶力下降，情緒容易煩躁或低落，嚴重時甚至增加意外發生的風險；臨床上也發現，失眠常與憂鬱、焦慮等情緒問題相互影響，形成惡性循環，有些患者會覺得自己「整晚沒睡」，實際上仍有淺眠，只是身體處於高度警覺狀態，使疲勞感特別明顯。

林政澔表示，改善失眠可先從建立良好的睡眠習慣著手，亦即所謂「睡眠衛生」：包括固定作息時間、避免午後攝取咖啡因、睡前避免飲酒與吸菸、白天規律運動但睡前避免劇烈活動，以及營造安靜、昏暗的睡眠環境，同時減少睡前使用3C產品；透過這些調整，有助於身體恢復自然的睡眠節律；對於慢性失眠患者，非藥物治療中的「失眠認知行為治療（CBT-I）」被視為第一線治療方式，內容涵蓋睡眠教育、刺激控制、睡眠限制、認知調整及放鬆訓練等，協助修正不利睡眠的行為與想法，降低對睡眠的焦慮。

南投醫院說明，多數患者在接受治療後，睡眠品質與白天精神狀態皆能獲得明顯改善，若非藥物治療效果有限，且失眠已嚴重影響日常生活，醫師可能會評估短期使用藥物輔助，但仍以搭配行為治療為原則，而非單獨長期依賴，並提醒民眾出現長期失眠時應主動尋求專業協助，及早介入有助於提升生活品質，守護身心健康。