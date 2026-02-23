剖腹產「全麻」憂鬱症風險增64%　醫揭3原因：母嬰互動是關鍵

▲孕婦剖腹產若採全身麻醉，發生產後憂鬱症的風險較高。（圖／達志影像／示意圖）

記者邱俊吉／台北報導

產後憂鬱症不僅影響母親情緒，也牽動整個家庭運作。目前已知此症與剖腹產的麻醉方式可能有關，而國內最新研究顯示，產婦若接受全身麻醉，產後憂鬱風險比半身麻醉者高出64%，產後7天內的風險更高達4.6倍；醫師說，孕婦產前應和醫療團隊詳細討論麻醉與止痛選擇，及早了解，更有助於降低焦慮。

該研究由長庚醫院一般麻醉科主治醫師洪鈺婷與團隊進行，她表示，一般剖腹產採半身麻醉，產婦在手術中保持清醒，僅下半身暫時失去痛覺，術後也可延續止痛；全身麻醉則是透過靜脈給藥，產婦完全入睡但需插管協助呼吸，手術完成後才甦醒。

全麻提高憂鬱症風險逾6成

洪鈺婷說明，剖腹產多以半身麻醉為首選，但在緊急或特定疾病狀況下，仍須使用全身麻醉，比例約占總數1成；以往已知剖腹產採全身麻醉，與較高的產後憂鬱症風險有關，但風險高多少並不明確，為此，研究團隊進行系統性分析，納入7項研究、共約148萬名剖腹產女性資料，比較全身麻醉與非全身麻醉產婦的產後憂鬱發生情形。

結果顯示，全身麻醉與產後憂鬱症有顯著相關，風險相對上升約64%；進一步區分嚴重度，全身麻醉後出現重度憂鬱的風險亦增約4成。

此外，時間點的分析也值得注意。研究發現，全身麻醉產婦在產後一年內發生憂鬱的風險，相較下高出2成，而產後7天內的發生風險更達4.6倍，顯示產後早期是非常重要的觀察期。相關研究成果已於日前發表在國際知名醫學期刊《European Journal of Anaesthesiology》。

母嬰互動時間延後成關鍵

針對產後第一周發生產後憂鬱症的風險特別高，研究團隊認為，產後荷爾蒙變化快速，情緒波動也較為劇烈，若全身麻醉，藥物可能影響到情緒調節相關神經系統，且因清醒較慢，下床活動亦延後，術後疼痛控制一般也較難，種種生理不適，皆恐加重心理壓力。

此外，母嬰互動時間往後延也可能是關鍵因素。洪鈺婷指出，半身麻醉產婦多能在術後立即與寶寶肌膚接觸，而全身麻醉者因尚未完全清醒，常會錯過產後最早期的重要互動階段，若又屬緊急剖腹產，本身已是高度壓力事件，心理衝擊會更明顯。

洪鈺婷強調，並非所有接受全身麻醉的產婦都會發生產後憂鬱症，但此研究可凸顯產前充分溝通麻醉和止痛方式有多重要；產婦若於產後出現持續情緒低落，或已失眠，或有明顯焦慮，均應儘速尋求專業協助，醫療團隊才能及時介入，協助母親度過產後調適期。