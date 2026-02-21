ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

昨類流感腹瀉就診2306人次「比初三降34%」　疾管署：疫情平穩

▲▼嘔吐示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

▲疾管署表示，類流感與腹瀉急診人次比前3年同期減少。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／台北報導

疾管署最新統計，昨（20）日初四類流感及腹瀉急診就診2306人次，比初三3543人次少，與近3年同期相比皆下降。疾管署表示，這個年假疫情相對平穩，但提醒民眾應持續落實個人衛生措施，勤以肥皂洗手，並確實遵守咳嗽禮節。

疾管署今天上午公布初四類流感和腹瀉就醫統計，昨日類流感急診就診2306人次，較前一日3543人次下降34.9%；與近3年相同農曆日比較，比2025年同期5501人次下降58.1%，比2024年同期4896人次下降52.9%，比2023年同期2803人次下降17.7%。

昨天腹瀉急診就診2138人次，比前一日2903人次下降26.4%；與近3年相同農曆日比較，比2025年同期7266人次下降70.6%，比2024年同期1740人次上升22.9%，比2023年同期1814人次上升17.9%。

疾管署指出，近期腹瀉群聚以「諾羅病毒」為主，由於傳染力極強，若有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。疾管署提示，民眾應持續落實個人衛生習慣，勤以肥皂洗手並遵守咳嗽禮節；若前往人潮眾多、通風不良場所，或與65歲以上長者及免疫力較低者接觸時，務必佩戴口罩，同時留意飲食衛生與環境清潔，以降低感染風險。

