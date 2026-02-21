防諾羅不能只洗手！醫示警「洗衣服是破口」　60度水洗30分才有用

▲防諾羅除洗手外，「洗衣服」才是真正破口。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠／台北報導

總統賴清德日前南下武廟祈福，陪同參拜的林姓主委疑被家人傳染諾羅病毒，當場嘔吐畫面曝光引發熱議。對此，醫師姜冠宇表示，防堵諾羅除勤洗手外，真正破口是「洗衣服」，須使用60°C熱洗+高溫烘才可以有效消除病毒，並提醒年後恐再流行一波，提醒民眾要多加注意。

姜冠宇醫師於臉書粉專發文指出，諾羅病毒屬非套膜病毒，因此「洗衣服」才是真正破口，若僅使用冷水+一般洗衣精常常清洗不乾淨，洗衣機會變成擴散器，混洗、抖衣、門把與內槽殘留會把病毒帶到其他衣物和全家手上，故須用60°C熱水洗加上高溫烘才是真正有效的方式。

姜冠宇提到過年發現有諾羅，過年後恐再流行一波，「新春開工後雖然很忙，但是若再有一次周遭有人噴射性嘔吐，那是病毒最高濃度時期，當下其實反射動作該做的是整個衣服都換掉才是上策。」

同時他也提供清理衣物的方法，1000ppm漂白水接觸衣物至少要5分鐘，洗衣機使用60°C清洗完整洗程通常約30至60分鐘，洗好後再高溫烘乾。另補充，若碰到噴射性嘔吐，當下也須把衣服脫下並用塑膠袋包好，避免病毒散播。