ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

春節血荒庫存跌破4天警戒線　台中O型只剩1.2天最吃緊

▲民眾踴躍捐血救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲春節鬧血荒，台灣血液基金會呼籲民眾踴躍捐血救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

家家戶戶春節團聚，全台血液安全庫存量卻僅剩3.8天，已跌破4天急缺警戒線，其中台中捐血中心O型血僅餘1.2天，供應吃緊。台灣血液基金會稱，春節期間急診、意外事故等用血需求未減，已緊急啟動跨區調撥，也呼籲民眾把握年假挽袖捐血。

血液基金會指出，正常血液庫存量應維持7至10天，4至7天屬偏低，低於4天即進入急缺狀態；截至今天，全台各捐血中心平均庫存僅3.8天，分別為A型4.4天、B型4.7天、O型2.9天、AB型5.3天，O型血明顯不足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在各地區中，以台中缺血情況最嚴峻，A、B、O型血庫存僅1.2天至3.2天，為此血液基金會已向台北、新竹與高雄捐血中心請求支援，至昨共調撥A型230袋、B型210袋、O型40袋及AB型10袋，合計490袋，但各中心O型血同樣偏低，故僅能支援台中40袋，缺口仍待補足。

血液基金會分析，春節期間民眾出遊、聚餐或出國，加上近期氣溫變化大，感冒與身體不適者增加，捐血人數明顯下滑，但醫療端仍有不少需求，導致庫存持續下探。

對此，血液基金會董事長侯勝茂表示，春節連假醫療用血需求不會中斷，呼籲符合資格且身體健康的民眾，將捐血列入年節行程之一。相關捐血地點與活動資訊，可至血液基金會官網或LINE「愛捐血」官方帳號查詢。

【這表情XD】黃金獵犬訓練等待！看食物在鼻子上敲無奈

關鍵字： 標籤:血液庫存 春節捐血 血液缺乏 台中血庫 醫療用血

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

痠痛貼布分3種「不是熱辣就有效」　藥師揭NG行為：恐傷肝腎

曾簽過DNR！病危入院「昏迷前後悔了」　醫護急call...女兒卻拒接

護理荒下的一道光　台灣護理師登上國際舞台

春節血荒庫存跌破4天警戒線　台中O型只剩1.2天最吃緊

感染諾羅「5大飲食禁忌」　營養師：喝高糖運動飲料拉更慘

喝酒利尿膀胱快爆了！5種人「半滴都擠不出」　醫揭禍首

連假吃喝太嗨變「麵包臉」？營養師推「消腫一日菜單」救急

農曆年後防B型流感升溫　羅一鈞：小腿痠痛要特別小心

遊日返台「女兒吃飯吞不下」痛到流淚　兒科醫：家長務必留意

網熱議「鋅」可以改善痘痘、落髮　營養師揭真相：小心副作用

讀者迴響

回到最上面