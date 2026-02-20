春節血荒庫存跌破4天警戒線　台中O型只剩1.2天最吃緊

▲春節鬧血荒，台灣血液基金會呼籲民眾踴躍捐血救人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者邱俊吉／台北報導

家家戶戶春節團聚，全台血液安全庫存量卻僅剩3.8天，已跌破4天急缺警戒線，其中台中捐血中心O型血僅餘1.2天，供應吃緊。台灣血液基金會稱，春節期間急診、意外事故等用血需求未減，已緊急啟動跨區調撥，也呼籲民眾把握年假挽袖捐血。

血液基金會指出，正常血液庫存量應維持7至10天，4至7天屬偏低，低於4天即進入急缺狀態；截至今天，全台各捐血中心平均庫存僅3.8天，分別為A型4.4天、B型4.7天、O型2.9天、AB型5.3天，O型血明顯不足。

在各地區中，以台中缺血情況最嚴峻，A、B、O型血庫存僅1.2天至3.2天，為此血液基金會已向台北、新竹與高雄捐血中心請求支援，至昨共調撥A型230袋、B型210袋、O型40袋及AB型10袋，合計490袋，但各中心O型血同樣偏低，故僅能支援台中40袋，缺口仍待補足。

血液基金會分析，春節期間民眾出遊、聚餐或出國，加上近期氣溫變化大，感冒與身體不適者增加，捐血人數明顯下滑，但醫療端仍有不少需求，導致庫存持續下探。

對此，血液基金會董事長侯勝茂表示，春節連假醫療用血需求不會中斷，呼籲符合資格且身體健康的民眾，將捐血列入年節行程之一。相關捐血地點與活動資訊，可至血液基金會官網或LINE「愛捐血」官方帳號查詢。