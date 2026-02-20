感染諾羅「5大飲食禁忌」　營養師：喝高糖運動飲料拉更慘

▲賴清德到武廟祈福意外遭主委嘔吐物噴濺，也引起民眾關注諾羅病毒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者邱俊吉／綜合報導

總統賴清德日前南下武廟祈福，陪同參拜的林姓主委疑似被家人傳染諾羅病毒，不僅突然噴吐，嘔吐物甚至濺到賴清德身上，凸顯諾羅病毒不分年齡、傳染力強；營養師說，出現上吐下瀉或喉嚨潰瘍等症狀，飲食應避開5大地雷，包括高糖運動飲料、牛奶及乳製品、高油炸物、辛辣刺激物及酸性水果，以免症狀惡化。

營養師曾建銘在臉書「吃對營養所｜建銘營養師」貼文分享，諾羅病毒及輪狀病毒都屬於腸胃炎型感染，常見劇烈嘔吐與水狀腹瀉；在急性嘔吐期，腸胃可短暫休息1至6小時，待症狀緩解再小口補充藥局販售的口服電解液，有助維持水分與電解質平衡。

此外，許多人習慣以運動飲料補充體力，但其糖分濃度較高，可能提高腸道滲透壓，使腹瀉惡化。曾建銘指出，有不少人認為牛奶有改善症狀，事實上在腸胃黏膜受損期間，乳製品容易引發暫時性乳糖不耐，反而會造成腹脹不適。

他說，當腸胃症狀明顯，飲食原則應以清淡、低油、低渣為主，例如香蕉，有助補充鉀離子，白粥或白飯則可提供易消化能量，而蘋果泥中的果膠則有助糞便成形，白吐司則較不刺激腸道。

腸病毒也是常見感染，往往造成喉嚨水泡及潰瘍，導致吞嚥疼痛，影響進食與水分攝取，這時應避免熱湯熱食及橘子、番茄、奇異果等酸性水果，也不宜食用餅乾或炸物等質地粗硬食物，以免刺激傷口；建議選擇放涼的瘦肉粥、茶碗蒸、嫩豆腐等軟滑食物，搭配布丁或單純口味冰淇淋補充熱量及水分。

曾建銘表示，感染諾羅等病毒，患者照護重點在於防脫水、維持體力並避開刺激性食物，只要掌握症狀差異及飲食原則，大多數病人都能在妥善照顧下順利恢復。