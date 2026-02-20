農曆年後防B型流感升溫　羅一鈞：小腿痠痛要特別小心

▲B型流感除發燒等典型症狀外，要多注意腸胃道與肌肉不適，特別是小腿痠痛常較明顯。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者邱俊吉／台北報導

今年春節疫情平穩，不過民眾要注意流感型別出現變化。疾管署署長羅一鈞今提醒，B型流感已逐漸取代 A型流感，部分患者除發燒、咳嗽外，還可能出現腹痛、腹瀉與小腿痠痛，嚴重甚至會引發橫紋肌溶解症；收假後，校園及職場恐成傳播熱點，社區疫情可能呈現A、B流各半的走向，與日本目前趨勢相近。

根據疾管署今上午初步統計，昨類流感急診就醫3147人次，較前一日3966人次下降20.7%；與近3年同農曆日相比，較2025年同期6356人次下降50.5%，較2024年同期6608人次下降52.4%，較2023年同期3585人次下降12.2%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，昨腹瀉急診2585人次，較前一日2818人次減少8.3%；與近3年同農曆日相比，較2025年同期7781人次下降66.8%，較2024年同期2101人次增加23%，較2023年同期2607人次下降0.8%。整體急診量能的壓力明顯較低。

對此，羅一鈞今於臉書分享，每年春節類流感急診高峰多落在初二，而今年初二3966人次為近4年同農曆日最低，主因可能是去年10月以來，全國已接種公費流感疫苗674萬劑，創史上最高，加上春節期間設置類流感特別門診、健保春節開診獎勵及UCC等分流機制，使民眾有急診以外的就醫選擇。

針對腹瀉疫情下降，羅一鈞則認為，因新型諾羅病毒GII.17已連續流行2年，許多人曾感染而具一定免疫力，因此未再形成大規模流行。

對於B型流感，羅一鈞強調，較常影響腸胃及肌肉系統，小腿痠痛若異常加劇，應提高警覺，以防橫紋肌溶解症；目前公費流感疫苗尚餘約8萬劑，預計3月用罄，50歲以上長者、幼兒、中小學生、孕婦及醫事人員等公費對象應儘速接種。

羅一鈞並指出，春節後至元宵期間，大型活動仍多，長者及慢性病患應持續勤洗手，人潮擁擠處應配戴口罩，方可降低感染風險。