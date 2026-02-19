「假日輕急症中心」連2天破千人就醫！呼吸道感染最多　7患者後送

▲行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良視察UCC據點。（圖／衛福部提供）

生活中心／綜合報導

衛福部獎勵春節開診、推假日輕急症中心(UCC)，希望避免急診壅塞的情況重演。衛福部長石崇良今日表示，初一初二連續2天都有超過1千人次於UCC就醫，已一定程度達到分流。數據顯示，昨日就醫以發燒及呼吸道感染為最多，約占5成，其次為腸胃道感染、小兒急性不適，而經判斷須後送者為7人。

行政院長卓榮泰今日率同衛福部長石崇良、健保署副署長顏家瑞，前往高雄市文雄醫院實地視察瞭解UCC春節運作情形。卓榮泰也關心現場就醫民眾，並向堅守崗位的醫事人員表達肯定與感謝。

卓榮泰表示，為使民眾在今年春節期間，只要有醫療需求，都能夠及時獲得妥適的醫療照護，故責成衛生福利部提早啟動「春節整備專案」以做因應。他說，昨天（2/18）初二已有1,132人次於UCC就醫，已是平常UCC看診量約400人次的2.8倍，初步看來已有效分流輕症患者，讓急診資源可優先留給更需要的重症患者。

▲卓榮泰也關心現場就醫民眾。（圖／衛福部提供）

石崇良指出，今年春節9天假期，全國UCC 13個據點，除了除夕（2/16）與初五(2/21)之外，其餘7天均全天候開診，服務時間自早上8點至晚上12點。統計春節假期以來，第一天（2/14）服務450人次，2/15達569人次，2/17初一更達到1,012人次。

石崇良說，春節期間可能有較多的呼吸道及腸胃道感染，其急診就醫人次約為平常的1.5到1.7倍，以春節目前至UCC就醫情形，應已一定程度達到分流輕症患者功能，特別對全國醫事人員的辛勞表達致意，也期望全體國人能共同配合，讓有限的醫療資源能得到最好的運用。

健保署長陳亮妤進一步說明，此次春節連假UCC服務人數明顯成長，從去年11月每天200人次成長至春節連假使用人數每日破千。根據健保署統計病人類型，初二就醫仍以發燒及呼吸道感染為最多，達530人次（約占5成），其次為腸胃道感染179人次（占15%），小兒急性不適129人次(占12%)，而經判斷須後送者為7人次，均透過與後端合作醫院的綠色通道及時轉送。

健保署今年推出春節加成16億獎勵，初三至初五比起去年增加600至1,200家基層診所開診。健保署呼籲，小病無需衝大醫院，若是「急而不重」的病人可善用全國13個據點的UCC服務，民眾欲查詢春節就醫資訊，可透過「全民健保行動快易通｜健康存摺(APP)」，進入「春節院所服務查詢」專區，點選日期及時段，即可查詢醫療院所開診時段。