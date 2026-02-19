ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

春節兩大病毒夾擊　初二「腹瀉、類流感」逾6千人掛急診

▲急診，醫護，醫療品質，醫療暴力（圖／視覺中國CFP）

▲初二有超過6千人因腹瀉、類流感掛急診。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

春節已過一半，不少民眾仍把握時間與家人聚會及出遊。不過，根據疾管署最新統計，昨日初二類流感及腹瀉急診就診人次，總共超過6千人。

疾管署今日表示，昨日類流感急診就診3569人次，較前一日的3606人次下降1%；與前3年同農曆日比較，較2025年同期下降46.7%，較2024年同期下降47.4%，較2023年同期下降17.3%。

統計數據也顯示，昨日腹瀉急診就診2493人次，較前一日的2825人次下降11.8%；與前3年同農曆日比較，較2025年同期下降68.3%，較2024年同期上升21%，較2023年同期下降14.8%。

疾管署說明，最近腹瀉群聚接近9成（88%）是諾羅病毒所造成。諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。

感染諾羅病毒後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

另外，今年流感疫情趨勢罕見，直到春節前都還沒進入流行。疾管署在年前已經提醒，春節期間仍然要慎防流感、病毒性腸胃炎等疾病，特別是春節前B型流感已有逐漸上升趨勢，春節後到開學這段期間需關注是否有一波B流疫情，且感染過A流的民眾仍可能會再感染B流，不會有交叉保護。

主委親自回感染諾羅病毒

