不只諾羅！醫點名「年節最怕5種病毒」酒精都殺不死

很多人會隨身攜帶一瓶酒精來消毒，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，過年最容易碰到「酒精殺不死」的病毒，包括諾羅病毒、腸病毒、A型肝炎病毒、腺病毒以及輪狀病毒，「酒精噴再多也只是幫它們『護膚』而已。」他強調，肥皂洗手才是更有效的防護手段。

黃軒今日在臉書發文指出，三大病毒包括流感病毒、新冠病毒、人類呼吸道融合病毒，都有脂質包膜，60至75%酒精可有效滅活，而過年最容易碰到「酒精殺不死」的病毒，諾羅病毒、腸病毒、A肝病毒、腺病毒以及輪狀病毒，不只因為傳播強大，它們沒有所謂的「脂質外殼（Envelope）」，酒精對它們來說就像防曬乳，噴再多也只是幫它們「護膚」而已。

黃軒表示，諾羅病毒 (Norovirus)是地表最強「嘔吐快遞」，如果病毒界有特種部隊，諾羅病毒絕對是首領，它耐酸、耐鹼、耐熱，最重要的是完全免疫酒精。「只要10到100顆病毒顆粒，就能讓你全家輪流在廁所開同學會。」根據《The Lancet》的研究，諾羅是全球病毒性腹瀉的主因，且它對環境的抵抗力極強，可以在門把、餐具上存活數天之久。

腸病毒 (Enterovirus)是小朋友的連假噩夢，黃軒說明，腸病毒（包含腸病毒 71 型、克沙奇病毒等）同樣屬於「無套膜病毒」，這意味著你酒精噴得再勤，只要小孩摸完公共玩具又吃手手，病毒就直接進場。研究指出，這類病毒的結構極其穩定，酒精無法穿透其蛋白質殼體來破壞遺傳物質。

而A型肝炎 (Hepatitis A)是圍爐桌上的隱形地雷，黃軒表示，大家圍爐吃海鮮（尤其是貝類）要小心，根據《Journal of Viral Hepatitis》的文獻，透過糞口途徑傳播的A肝，往往能在未煮熟的食材中低調潛伏。

過年聚會後常見的紅眼症，發燒、喉嚨痛，這是腺病毒在作怪。黃軒表示，腺病毒常見於孩童群聚感染。另外，輪狀病毒主要影響的也是幼童，黃軒說明，症狀包括水瀉、嘔吐等，冬季是高峰。他呼籲，過年放假，但病毒不放假，愛家人請多肥皂洗手。

