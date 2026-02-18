ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

天母紅豆食府爆8人食物中毒　衛生局揪5缺失：冰箱不潔、食物沒蓋

▲▼紅豆食府天母店傳出疑似食物中毒案，衛生局前往稽查。（圖／衛生局提供）

▲衛生局前往紅豆食府天母店稽查。（圖／衛生局提供，下同）

生活中心／綜合報導

紅豆食府天母店傳出疑似食物中毒事件，有8人除夕吃完店家提供的食物後，出現腹瀉、嘔吐等症狀。北市衛生局今日前往稽查，發現冰箱不潔及層架生鏽、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋等5項缺失。衛生局也已經要求店家停業。

衛生局食藥科長林冠蓁說明，2/17晚間接獲通報，民眾8人於2/16晚上食用紅豆食府天母店供應之冷盤、螃蟹油飯、雞湯、清蒸龍虎斑、紹興豬腳等餐食後，2/17上午陸續出現腹瀉、腹痛、嘔吐等症狀，通報人數已達停業規定，衛生局於2/18上午通知停業。

衛生局現場稽查，發現冰箱不潔及層架生鏽、登錄資料未更新、垃圾桶未加蓋、冰箱食材未覆蓋以及未能提供3小時教育訓練資料等衛生缺失，已命限期2/21（六）前改善，期屆複查如未改善，依違反食安法第8及44條處6萬元到2億元罰鍰；後續如檢出病原菌判定屬食品中毒事件，依違反食安第15條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

衛生局強調，尚未接獲業者復業申請，如業者申請復業並經審查暨複查合格始得復業；未經許可擅自營業，依食安法第47條第13款處3萬到300萬元罰鍰。

