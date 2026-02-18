武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡單

▲祀典武廟主委林培火突然嘔吐，波及總統賴清德。（圖／民眾提供）

生活中心／綜合報導

總統賴清德參拜祀典武廟，主委林培火身體不適而嘔吐，波及站在右邊的賴清德。林培火事後證實自己感染諾羅病毒，「吐一吐就好了，忍不住歹勢啦。」不過，有醫師示警，諾羅沒有想像中的那麼簡單，除非是天選之人，不然「吐完就好」很少見，而且這是標準「一人中獎、全家共享」的病毒。

總統賴清德今日上午前往祀典武廟參拜，祀典武廟主委林培火忽然身體不適，舉起右手摀住嘴巴，但仍擋不住嘔吐物直接噴濺出來，轉身的時候波及站在右邊的賴清德。林培火事後解釋，因為媳婦跟兒子得諾羅病毒，自己也被感染，「吐一吐就好了，真的很抱歉忍不住歹勢啦！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，小兒科醫師傑登在臉書表示，當事人說「吐一吐就沒事了」，其實多數情況並不是這樣，因為諾羅病毒(noro virus) 沒有想像中的那麼簡單。

他進一步提出關於諾羅的3個重點，第一「症狀很激烈」，感染諾羅病毒時，常會連續劇烈嘔吐，接著開始水瀉，有些人還會發燒、全身痠痛，症狀可能持續 1–3 天(或更久)，除非是天選之人，不然「吐完就好」很少見。

其次是「傳染力超強」，接觸到嘔吐物或靠近的人都有感染風險，只要10到100個病毒顆粒即可感染，而且大人小孩都不會放過，是標準「一人中獎、全家共享」的病毒。傑登醫師建議，若衣物被嘔吐物噴到，應盡快更換衣物，用高溫清洗較安全，還要立即用肥皂＋清水徹底洗手，若能直接洗個澡更好。

​

​第三個重點是「環境消毒要注意」，他說，很多人不知道酒精對諾羅效果有限，建議使用稀釋漂白水（含氯消毒），一般環境使用稀釋漂白水（1:50 1000ppm），嘔吐物/排泄物則要高濃度漂白水（1:10 5000ppm）；或用適當濃度的次氯酸水清潔污染區域，嘔吐物清理時務必戴手套、避免直接接觸。

根據疾管署統計，最近腹瀉群聚接近9成（88%）是諾羅病毒所造成；昨日初一有2596人因腹瀉就醫，較前一天上升15.1%。

疾管署說明，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

疾管署指出，大部分得到病毒性腸胃炎的人通常可以完全恢復，不會有長期後遺症，不過對於因嘔吐或腹瀉流失體液及電解質而又無法補充的人，例如嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者，其體液的流失可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至死亡。

諾羅病毒的傳染力非常強，有些人感染恢復後兩星期內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。「酒精消毒是無法消滅諾羅病毒的。」疾管署表示，肥皂勤洗手及以稀釋漂白水清消環境，才是避免傳染諾羅病毒的不二法門。

▲預防諾羅的方法。（圖／疾管署提供）