賴清德遭嘔吐物波及！專家：諾羅酒精殺不死　吐一次有幾千萬病毒

▲祀典武廟主委林培火突然嘔吐，波及總統賴清德。（圖／民眾提供）

生活中心／綜合報導

總統賴清德參拜祀典武廟，主委林培火因感染諾羅而嘔吐，站在右邊的賴清德遭波及。有醫生曾經指出，魔王級諾羅病毒，酒精根本殺不死，飛沫跟嘔吐物大概就有幾千萬隻病毒在裡面。

總統賴清德今日在台南市長黃偉哲陪同下，走訪各大廟宇參香祈福，上午特別前往祀典武廟參拜，台南市長參選人陳亭妃致詞時，祀典武廟主委林培火忽然身體不適，舉起右手摀住嘴巴，但仍擋不住嘔吐物直接噴濺出來，轉身的時候波及站在右邊的賴清德。據了解，林培火是感染諾羅病毒。

小兒科醫師王韋力過去曾經在臉書指出，魔王級的病毒「諾羅病毒」，只要100隻諾羅病毒就會讓你生病，「然後一次的嘔吐，其飛沫跟嘔吐物，大概就有幾千萬隻病毒在裡面～真的很可怕。」

根據疾管署說明，諾羅病毒具多種型別，任何年齡層都可能因食入被病毒污染的食物或飲水、手部接觸受污染的物品再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜、與病人密切接觸或吸入病人嘔吐物及排泄物所產生的飛沫而感染。通常感染後1至3天出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀，也可能有噁心、發燒、頭痛、腹部痙攣、胃痛、肌肉酸痛等情形，症狀可持續1至10天。

▲預防諾羅的方法。（圖／疾管署提供）

疾管署指出，大部分得到病毒性腸胃炎的人通常可以完全恢復，不會有長期後遺症，不過對於因嘔吐或腹瀉流失體液及電解質而又無法補充的人，例如嬰幼兒、年長者、免疫功能不良者及需要長期照護者，其體液的流失可能導致脫水及電解質不平衡，進而抽搐，甚至死亡。

諾羅病毒的傳染力非常強，有些人感染恢復後兩星期內，其糞便內尚有病毒，仍然具有感染力。「酒精消毒是無法消滅諾羅病毒的。」疾管署表示，肥皂勤洗手及以稀釋漂白水清消環境，才是避免傳染諾羅病毒的不二法門。

疾管署提醒，與他人一起分享餐點，應公筷母匙；不生食生飲，食物澈底煮熟再食用；家裡有病患，衣物、床單應立即更換，並以稀釋漂白水消毒常碰的門把、遙控器、餐桌等容易接觸之物品。

▲預防諾羅的方法。（圖／疾管署提供）