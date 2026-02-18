陳光復重摔一度OHCA　醫揭「眼前3分鐘」關鍵：存活率可翻倍

▲陳光復昨日不慎從樓梯摔落。（圖／翻攝自陳光復臉書）

生活中心／綜合報導

澎湖縣長陳光復昨日不慎重摔，一度無呼吸心跳（OHCA），緊急送往醫院搶救。胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，院外心跳停止的病人，全球平均出院存活率約10%，也就是10個倒下，9個回不了家。他說，關鍵不是在醫院，而是在你的「眼前3分鐘」，立刻 CPR、AED電擊，存活率可翻倍，甚至衝到30至40%。

陳光復昨日上午前往城隍廟一條街商圈，向在地攤商與參拜民眾致贈紅包並親切拜年，下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳，並後送至高雄榮民總醫院治療。

黃軒今日在臉書發文指出，一個人突然倒下、沒呼吸、沒脈搏，這叫 OHCA（院外心跳停止），「OHCA能不能活？真相很冷：全球平均出院存活率 ≈ 10%，也就是10個倒下，9個回不了家。僅有一個，會活下來！」但關鍵不是在醫院，而是在你的「眼前3分鐘」。

他說，如果當下有人目擊，立刻CPR，3分鐘內AED電擊，存活率可翻倍（2至3倍以上），甚至衝到 30至40%。但如果沒人敢壓胸、沒人敢碰 AED，存活率直接歸零式下滑。

「心跳停止，不是醫院問題，而是『社會反應速度』的問題。」黃軒表示，鼓勵人人都要會CPR，你可以不用當醫生，當救護人員，但你這一輩子一定要會CPR，因為某一天倒下的那個人，可能就在你面前，而且也可能是您至愛的人。