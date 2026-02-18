林靜儀酸急診醫「作夢」　醫護灌爆她臉書！怒揭空床真相

▲衛福部次長林靜儀。（資料照／記者湯興漢攝）

生活中心／台北報導

有急診醫師發文透露，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，無奈「醫療崩壞進行式」，卻遭衛福部次長林靜儀質疑是「用『夢到』來寫文做新聞」。林靜儀臉書也遭各大醫院醫護灌爆，大罵「小腦袋真的無法理解啊」、「衛福部總是在打擊第一線」，還有台大醫師揭開空床真相。

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前以「醫療崩壞進行式」為主題發文，描述一名30多歲女子腦出血送急診，但該院開刀房全滿，也沒有空的加護病房床位，只好啟動轉院機制，然而在擁有全台最多醫學中心的雙北地區，竟面臨「無處可轉」的窘境，醫師最終在沒有加護病房的情況下，為了救命只能硬著頭皮開下去。文中也強調該案例為「聽說」，不是發生在自家醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林靜儀則貼文回應，拿出監測數據闢謠，強調「1月底迄今沒有出現過雙北一床ICU都沒有的現象」。她更直言，「雙北ICU有沒有空床不必用『夢到』來寫文做新聞。」不過，「急診醫師碎碎念」強調，他就是基層醫療第一線，過年被無盡人潮淹沒，「在別人一家團圓的時候，後悔選到急診醫學科。」

林靜儀臉書也遭各大醫院醫護灌爆，大罵「我們的小腦袋真的無法理解啊」、「衛福部總是在打擊第一線」、「典型當了官就換了個腦袋，還是其實是知道的，但必須昧著良心說話」、「以台灣官僚的作風報表會有多少貓膩你不會不知道吧」、「領完年終，看了一下數字，想說好像還可以努力一把，看到這篇文章，好不容易撿回來的熱情，直接說再見」、「不好意思想問您是不是都只看 data 顧病人呀？數據上『有床』，那『顧床的人力』呢」 。

另外，有一名台大醫師表示，林靜儀是當過臨床醫生的，相信她一定知道數據的算法會影響呈現出來的數字這件事，「就像所有當過病房總醫師的人都知道如果當日入出過多，過午夜12點只要病房床位空著，就不會算在佔床率裡；儘管病人可能是在小夜出，儘管空著的時間可能根本就不會有多餘的人力可以接新病人，這個空床率還是會被檢討。」因此對第一線的醫療人員來說，她這個文就單純是要寫給民眾看的宣傳文而已，第一線的人都大概知道實際情況是怎麼樣。