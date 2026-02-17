陳光復跌倒一度OHCA　醫：頭部撞擊「把握72小時黃金搶救」

▲澎湖縣長陳光復今天跌倒昏迷送醫。（圖／翻攝自陳光復臉書）



生活中心／台北報導

70歲的澎湖縣長陳光復今天下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳。醫師指出，頭部外傷後的顱內變化瞬息萬變，受傷後72小時是重要的觀察和搶救時間。

根據統計，跌倒在台灣是老人事故傷害的第2大原因，衛福部指出，老人最常跌傷的地點在戶外為路邊、有高度或坡度的地面，在室內則是家具旁、浴室、淋浴間或廁所。

根據三總衛教資料，當頭部受到鈍力敲擊、車禍或墜落等意外造成的頭部損傷，即稱頭部外傷，頭部撞擊在日常生活中很常見，輕則頭皮紅腫破皮，重則顱部出血，甚至造成生命危險。然而，頭部外傷後之顱內變化瞬息萬變，有可能在數小時、數日、甚至1至2個月產生腦傷或顱內出血，因此受傷後72小時內是重要的時期。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳曾指出，老年人隨著年齡增長，因關節退化、肌肉力量減弱、平衡感下降及中樞神經系統功能衰退等問題，跌倒風險大幅提高，跌倒者中約有10%會導致嚴重傷害，包括骨折和腦部損傷，當長者步態不穩、平衡感差或經常跌倒的情況時，應及早就醫評估。

根據國健署先前調查，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫，跌倒也是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率隨年齡增加而隨之提高。

國健署指出，根據統計，跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽臺、樓梯等。除了環境之外，通常造成長者跌倒之相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險藥物的使用等。