陳光復跌倒昏迷　醫揭「老人最常摔地點」：7類人要注意

▲澎湖縣長陳光復（中）今天發生跌倒意外。圖為他稍早參加活動拜年。（圖／記者陳洋翻攝）



生活中心／台北報導

70歲的澎湖縣長陳光復今天發生跌倒意外導致昏迷。根據統計，跌倒在台灣是老人事故傷害的第2大原因，衛福部指出，老人最常跌傷的地點在戶外為路邊、有高度或坡度的地面，在室內則是家具旁、浴室、淋浴間或廁所；而醫師也示警「7類人」易跌倒，跌倒後可能引發骨折甚至嚴重損傷而離世。

澎湖縣長陳光復今大年初一行程滿檔，下午在文化局演藝廳參加表演活動時，不慎從階梯摔落當場無呼吸心跳，於現場進行CPR急救後送到澎湖三總，目前已恢復心跳。

根據國健署過去「國民健康訪問調查」發現，每6個老人就有1位在一年內有跌倒經驗。嚴重跌倒可能會造成長期臥床甚至死亡，呼籲長者防跌要從生活小細節做起，切勿輕忽跌倒的傷害，規律運動、維持居家環境及用藥安全，都是防跌的好方法。

台大醫院骨科部教授、主治醫師楊榮森曾經在《健康2.0－名醫觀點》頻道中指出，調查發現若因跌倒導致髖部骨折致死率極高，過去統計男性在跌倒後一年內死亡率達22%、女性則為15%，雖經過宣導後稍降，但若因跌倒造成腦出血或其他傷害死亡率更高。

楊榮森示警，臨床上有7種人最容易跌倒，包括中風、帕金森氏症、失智症、視力不良、肌少症、平衡感不好以及患有骨質疏鬆症患者都容易跌倒引發骨折，甚至更嚴重危害。

楊榮森分享，預防上務必要好好休息以補充體力；再者則要有適當的保護，除了運動強健肌肉與骨骼外，環境的安全保護也很重要，在常活動、運動的居家環境務必增置扶手；最後他則強調要適度運動，不僅對肌肉、骨骼有益外，對腦部組織、腸胃蠕動及改善人體力量與平衡功能都有效，身體健康不容易跌倒，也能降低死亡風險。

復健科醫師林頌凱過去也曾在臉書貼文提到，長輩常會出現的關節退化、失智及三高等疾病中，最需要注意的就是跌倒。

林頌凱說，一個人可能罹患高血壓40年，身體狀況不好，但不會死；若因跌倒致髖部骨折，致死率卻相當高，甚至可達50%。醫師提到，特別是老人家常有骨質疏鬆、器官功能退化等問題，「不是死於骨折，而是因為摔倒後不能正常行走、或長期臥床，導致後遺症，或是因感染而致死。」

▲醫師建議，要降低長輩跌倒風險，可透過運動強化肌力。（圖／pixabay）

林頌凱解釋，由於老人家肌肉力量不足，本來就是跌倒的高風險群，再加上中風、眼睛不好、失智及行動不便等問題，機率恐大幅增加。

林頌凱說，長輩透過運動可強化肌肉力量、也能鍛鍊協調性、平衡感和反應能力；營養補充也是必要的，在飲食方面注意攝取鈣、維生素D，若骨質密度佳，真的跌倒也不容易骨折。

他補充，半年或一年透過打針，也能補骨密，也是可選擇的方式。老人因身體機能退化、疾病、服藥或外在環境因素，都可能導致跌倒，子女多一份貼心，就有機會降低長輩跌倒風險。