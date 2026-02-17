男砸萬元「抓龍筋」害排尿困難　醫：攝護腺發炎了

▲一名男子花錢「抓龍筋」後出現排尿困難的狀況。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／台北報導

一名40多歲男性到海外花了數萬元「抓龍筋」，結果按壓時痛到不行，結束後出現排尿困難和痠痛的狀況，就醫發現是慢性攝護腺炎。醫師提醒，抓龍筋可以當作一種放鬆肌肉的民俗調理，但絕對不是醫療手段，如果不慎施力不當，還可能感染或發炎，當身體出現排尿困難或功能障礙時，應尋求專業泌尿科醫師的協助。

泌尿科醫師呂謹亨在臉書粉專「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」貼文指出，一位40多歲男性常常解尿疼痛，會陰及下腹部痠脹悶痛，來門診治療，經過檢查，診斷為慢性攝護腺炎，經過藥物及低能量體外震波治療後，明顯改善。

呂謹亨和病人深聊，病人才承認幾個月前朋友介紹他到國外「抓龍筋」，他買了療程花了好幾萬，結果第一次做，就痛不欲生，師傅從會陰部陰囊周圍按壓，整個痛到不行。才剛做沒多久就喊停。

病人後來又做一次，請師傅力道輕一點，勉強做完，結果回家出現解尿困難，一尿就痠痛，會陰跟下腹部也常常腫脹疼痛，買止痛藥吃只能輕微改善，所以才就醫治療。

呂謹亨指出，正統的抓龍筋是不會刺激生殖器，也不會有侵入性攝護腺按摩的動作，很多時候抓龍筋會讓會陰部骨盆腔的血流增加，讓病人溫熱舒暢，但就醫師的專業角度來說，正規醫療是用低能量體外震波，搭配相關的藥物及相關治療，治療性功能和攝護腺發炎。

呂謹亨分析，攝護腺位於骨盆腔深處，距離皮膚約5到7公分，中間有厚實的肌肉與組織保護，無法觸及腺體。外部按摩（抓龍筋）主要處理的是周邊筋膜與血管，無法直接按摩到攝護腺本身，就像「隔著厚靴子抓癢」。

他也提醒，追求能量疏通的同時，如果不慎施力不當，可能會造成物理創傷，陰囊周邊血管極為脆弱，大力搓揉可能導致皮下出血或微血管破裂；感染與發炎，若本身有細菌感染，按壓可能將細菌擠入血液；對於急性攝護腺炎患者，重力按壓反而會加劇腫脹惡化；神經鈍化，長期過度強烈的刺激，可能導致射精延遲或性感覺變得遲鈍。

洪永祥醫師先前也在粉專發文指出，根據統計，男性達50歲時即有半數會有攝護腺肥大症狀，到了70歲時比例則提升至70至80%。近年來，攝護腺肥大甚至有逐漸年輕化的趨勢，哈佛健檢中心曾抽樣分析，30至40歲男性攝護腺超音波異常的比例，在短短5年間自8%攀升至24%，等於每4位男性就有1人有攝護腺鈣化、肥大等異常問題。

洪永祥表示，當出現排尿細小無力；必須等一陣子才能解出小便；老是覺得膀胱裡的尿液無法完全排空；剛解完小便後，2小時內又需要再次小便；要用力才能解得出來，解完後還會滴滴答答；有時一尿急，會有來不及上廁所的情況；晚上睡到天亮過程中，需要起身小便數次等症狀，小心攝護腺健康已拉警報。