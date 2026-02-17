連吃2天燕麥即可「有效降壞膽固醇」！正確吃法曝：不用天天吃

▲德國研究發現，48小時連續三餐都吃燕麥餐，可有效降低壞膽固醇。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

長久以來醫界都宣導吃燕麥的好處，因此有人便天天食用，但近期德國波昂大學團隊發現，只要連續48小時執行燕麥粥主食計畫，就能有效降低壞膽固醇（LDL），保護效果更可延續6週。這份發表於Nature期刊的報告顯示，短期且多量的食用燕麥，在改善代謝症候群上的表現，遠比長期微量攝取來得更有感。

連續2天吃燕麥效果驚人

根據德國波昂大學（University of Bonn）最新研究顯示，只要進行為期2天的燕麥飲食大改造，就能大幅甩掉體內壞膽固醇，保護力還能持續1個半月。在針對心血管高風險族群的實驗中，團隊邀請32位高風險族群參與，讓受試者連續2天每天3餐只吃100克燕麥搭配微量蔬果，總熱量減半。短短48小時後，壞膽固醇（LDL）平均掉10%，體重也順便少了2公斤。研究負責人西蒙教授（Marie-Christine Simon）直言，10%的降幅對預防中風與心臟病具有實質貢獻，甚至比每天少量攝取1餐燕麥的效果還要驚人，西蒙教授指出，天天吃燕麥其實對降低膽固醇的效果非常低。

為何燕麥能成為代謝救星?

為什麼燕麥能成為血管清道夫？除了大家熟知的β-葡聚糖能像海綿一樣吸走油脂外，它還能跟腸道好菌聯手，產出阿魏酸（ferulic acid）來幫肝臟關掉膽固醇的生產線。這種從入口攔截到源頭控管的模式，讓燕麥成為肥胖、高血壓與血糖偏高族群的代謝救星，幫助他們遠離中風與糖尿病的威脅。

吃麥片需注意什麼?

雖然這種快閃飲食對肥胖或代謝症候群患者大有幫助，但專家也提醒，這只是短期策略，並非長期仙丹。營養師強調，若長時間只吃單一食物會導致蛋白質流失與代謝下降。建議將其視為偶爾的身體大掃除，其餘時間還是要吃好油、補足優質蛋白質與各色蔬菜。掌握短期衝刺與長期均衡的節奏，才能維持好身材與健康的紅字指標。



